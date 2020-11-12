絕望的臉. November. 12, 2020 07:51. . 絕望是指希望消失的狀態。當我們竭盡全力但失敗或看不到出路時，我們就會感到絕望。19世紀法國畫家居斯塔夫·庫爾貝用畫留下了陷入絕望的自己的形象。英俊的外表加上卓越的才能，他為什麽會絕望呢？ 庫爾貝出生於法國奧南的富裕家庭，但把自己視為社會的叛逆者。20歲時他為了學習法學來到了巴黎，但是因為不喜歡被國家束縛的生活，選擇了自由藝術家的道路。他對社會問題也非常關心，通過描繪農民或城市下層居民的悲慘現實的作品，成為了現實主義美術的先驅者，後來還積極參與了巴黎公社。 這幅畫是他24歲時畫的，當時默默無聞的庫爾貝為了獲得名聲和食物而孤軍奮戰。畫中的畫家身穿寬松的白襯衫，身穿深藍色的工作服，雙手撩著散亂的頭發。像是被嚇到了，又像是憤怒了壹樣，臉漲得通紅，雙眼瞪著觀眾。好像是在抗辯“這個世界怎麽了？”對於他來說，國家正式展覽——沙龍展的門檻實在是太高了。歷經失敗和挫折，盡管他對保守的藝術界本身產生了幻滅感，但無法放棄繪畫。 希望突然降臨。完成絕望的自畫像不過4年後，庫爾貝就誕生了壹系列的人生力作。記錄鄉村葬禮風景的《奧南的葬禮》和描寫平民勞動的《采石工人》在沙龍展上展出後，他成為了現實主義美術大師。 在作為藝術家順風順水之後，危機和挫折仍在繼續。也許每當這時，庫爾貝就會想起絕望的年輕時節，並堅持了下來。因巴黎公社的失敗而踏上瑞士流亡之路時，他也帶上了這壹自畫像，保留直到去世。這是他經歷絕望的瞬間後找到希望的記憶。對於他來說，也許是乘坐過山車壹般生活的力量。 美術評論家

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