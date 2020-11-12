全球智能手機銷量前10名中半數是“蓋樂世A系列”. November. 12, 2020 07:52. by 徐東一 dong@donga.com. 據悉，今年第三季度(7月至9月)全球智能手機市場銷量排名前10位的機型中，有壹半是三星電子的“蓋樂世A系列”。這主要得益於在東南亞、印度、巴西、俄羅斯等新興市場的銷量增加。 11日，全球市場調查企業Canalys公布了第三季度全球“TOP10”智能手機(以銷量為準)榜單。三星電子方面，蓋樂世A21s、蓋樂世A11、蓋樂世A51分列3~5位，共有5款產品進入前10名。 雖然榜單的第壹、二位被蘋果iPhone11、iPhone SE占據，但三星電子的整體出貨量遠遠超過了蘋果公司。第三季度三星電子的智能手機出貨量約為8020萬部，市場占有率高達23%，居首位。相反，蘋果出貨約4320萬臺，市場占有率排在第4位(12.4%)。出貨量排在第二位的是中國企業華為(5170萬部•14.9%)，第三位是小米(4710萬部•13.5%)。 三星電子“蓋樂世A系列”在印度尼西亞、越南、泰國等東南亞市場以及印度、巴西、俄羅斯等智能手機新興市場都具有很高的人氣。在與中國發生國境紛爭的印度展開抵制中國產品運動等反華情緒高漲也是三星電子智能手機銷量上升的主要原因。 Canalys當天通過報告書表示：“受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，上半年(1~6月)被壓抑的消費心理從第三季度開始恢復。三星電子在新興市場不斷增加中低價手機陣容，積極開展在線打折及免費配送服務等多種營銷，提高了銷售量。” 居全球銷量第三位的三星電子蓋樂世A21s雖然是在國內售價在25萬~30萬韓元區間的中低價型產品，但配備四個攝像頭(QuadCamera)、5000mAh大容量電池、6.5英寸大寸尺顯示屏等深受大部分消費者喜愛的功能。

한국어