正在訪美的康京和：“從首腦層面優先關註朝美對話”. November. 12, 2020 07:53. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 正在美國訪問的韓國外交部長康京和當地時間10日在會見與美國當選總統拜登關系密切的議會及智庫人士時表示：“強調了朝美對話是首腦層面必須優先關註的焦點。”她是在間接地表示，就像特朗普總統3次會見朝鮮國務委員會委員長金正恩並推動以“自上而下”方式進行無核化談判壹樣，希望拜登也能在就任後掌握無核化談判的主導權，迅速發揮推動力。 康京和當天在韓國媒體常駐美國記者座談會上介紹了訪問華盛頓的內容。與特朗普總統不同，拜登重視從工作人員開始談判的“自下而上”方式。壹直有人擔心，這壹過程需要相當長的時間，朝核問題有可能被擠到政策後位，最終回到奧巴馬政府當時的“戰略忍耐”上來。 康京和此次四夜三天的行程中，直接會面或通過視頻面談接觸的拜登方面的人士包括民主黨的克裏斯·昆斯、克裏斯·墨菲、鮑勃·梅嫩德斯等3名參議員和布魯金斯學會會長約翰·艾倫共4人。昆斯與拜登交情深厚，被認為是國務卿等外交安保領域要職的候選人，艾倫是向拜登提供外交政策建議的智庫人士。 康京和繼前壹天會見美國國務卿蓬佩奧之後，當天會見了白宮總統安全事務助理奧布賴恩。 康京和表示：“向議會和學界人士表明了韓國政府推進韓半島和平進程的堅定意誌，並強調了為實現完全無核化加強外交努力的必要性。”據悉，在與議員的面談中，她還說明了韓國政府對終戰宣言的構想等。 但是，康京和會見的人士中，沒有屬於拜登團隊的人士。因為拜登的權利交接委員會人士在正式就任之前克制與海外政府人士進行面談。因為稍有不慎就會違反禁止民間人士參與外交政策的《洛根法案》。

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