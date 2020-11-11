應由同盟·朝核專家組建外交安保團隊，與拜登團隊形成兩人三足. November. 11, 2020 07:38. . 韓國外交部長康京和前天在美國華盛頓會見美國國務卿蓬佩奧，討論了兩國懸案。據悉，在此次會談中，雙方就選出世界貿易組織總幹事等兩國懸案交換了意見。但與美國當選總統拜登方面的外交核心人士是否成功會面，還是個未知數。巧合的是，形成了韓國外長在美國總統選舉結果公布之後前往美國，與即將被替換的政權進行會談的局面。 雖然康京和外長的訪美日程是根據未能在上個月訪問韓國的蓬佩奧國務卿的邀請而制定的，但難免會受到“沒有考慮到時機的敏感性，事前準備也松懈的外交”的指責。如果是正常的外交安保團隊，就應該在大選幾個月前開始接觸民主、共和黨兩方外交陣線，不管哪壹方在大選中獲勝，都要啟動緊密的渠道。 拜登政府正在預告，將對特朗普政府的外交安保基調進行大規模改革。在這種劇變時期，韓美外交安保陣營的官方和非正式渠道都看不清楚。康外長和外交部第壹、第二次官等上個月在外交部國政監察中表示：“沒有見過拜登陣營外交核心人士。”國家安保室的第壹、第二次長也壹樣。這表現出了連最起碼的韓美間溝通渠道都沒有建立的韓國外交力量的素顏。 這種現實可能源於韓國外交安保小組的陣容構成。文在寅政府上臺後，以不符合政權口味為由，把在奧巴馬政府時期引導無核化談判的“朝核應對陣線”排除在了外交安保小組之外。韓朝關系和貿易專家出身的人士填補了這壹空白。4個月前辭職的前國家安保室長鄭義溶是貿易專家，後任室長徐薰也沒有深度處理過韓美關系。負責與美國、中國等主要國家雙邊關系的外交部第壹次官崔鐘健壹生都是教授。相比以韓美同盟為主軸的戰略，外交安保團隊如果繼續以現有南北關系為中心進行安逸的接觸，將如何克服即將襲來的外交巨浪，令人堪憂。 從特朗普到拜登的交替，不僅預示著單純的政權交替，也預示著國際秩序的大轉變。韓國也應該全面更換只把焦點放在南北關系上，由密室·情投意合人士組成的外交陣線，恢復可以與拜登政府合作的正統朝美、朝核外交陣線。如果沒有果斷的人事調整，新的韓美關系設定將變得困難。

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