“特朗普式朝美峰會”已經結束. November. 11, 2020 07:38. . 前副總統拜登（民主黨總統候選人）在美國總統選舉中獲勝，越來越確定於2021年1月20日就任總統。在決定總統選舉勝敗的選舉人票中，拜登確保了當選所需的270張以上。雖然還沒有最終統計結果，但拜登在總票數統計中也肯定比特朗普總統多獲得了至少400萬張以上的選票。如果是在平時，這是值得民主黨熱烈祝賀的事情。 但現在不是正常的情況。在風起雲湧的任期內違反很多規範的特朗普拒絕接受壹旦確定對手在選舉中獲勝就接受選舉結果的傳統。相反，他主張選舉結果是個很大的欺詐行為，在全國各地提出了挑戰結果的訴訟。當然，特朗普將留任到2021年1月20日。他提出的大部分訴訟雖然證據不足，但特朗普何時能夠在選舉中敗北還不得而知。從理論上來說，雖然對特朗普會形成強有力的制度壓力，但到選舉人團投票的12月初，這壹僵局仍有可能持續下去。在這種情況下，向拜登政府的轉變可能會非常緩慢而令人頭疼。 更重要的是，勝利差距比拜登和他的民主黨支持者們所希望的要小得多。在特朗普的支持率不大幅低於50%的情況下，很難認為特朗普的選舉失敗意味著對他過去4年的不認可。美國已經成為了嚴重分裂的國家。雖然共和黨預計會打破預想掌握參議院，民主黨可以繼續控制眾議院，但各自領先於對手黨的差距卻出乎意料地縮小。 特朗普雖然在選舉中失敗，但將繼續得到支持他的共和黨支持者的熱烈支持。拜登為了應對新冠疫情和嚴重的不景氣，試圖團結國家。但是他的希望將會與抵抗的參議院、嚴重分裂的大眾進行艱難的鬥爭。 拜登壹直宣稱要與特朗普總統的單邊主義外交決裂。但是分裂的政府在外交政策上的影響力將會下降。美國將向世界展示新的形象。在過去的4年裏，我們經歷了不可預測、經常恣意妄為的總統。因此，我認為全世界的朋友和同盟們歡迎美國在不僅對朋友、對敵人也給予禮遇的領導人之下以傳統的（外交）方式回歸。拜登作為壹名經驗豐富的國際主義者，曾擔任過聯邦參議員和副總統。他就任總統後的第壹個行動可能是重新加入《巴黎氣候變化協定》。另外，我們可以期待美國人在國際機構中發揮領導作用。 對於新總統來說，中國將成為最難的外交政策對象。拜登認為，中國不遵守國際規則已經形成了超越黨派的共識，因此對中國會表現出強硬的態度。但相比單方面對中國征收制裁和關稅，我們更期待美國與盟國合作。拜登在選舉期間非常強調了創造國內工作崗位的重要性。另外，大部分民主黨出身人士都具有保護主義傾向。以此為基礎，拜登不會在任期初接受環太平洋經濟夥伴協定或與其他東亞國家的自由貿易協定。 拜登將以對韓半島非常熟悉的姿態擔任總統職務。他在之前的壹篇投稿中表達了對韓國人的親切尊敬，並宣稱“為了維護東亞及更高層面的和平，將加強我們的同盟，與韓國壹起前進”。他特別指出：“我們承諾不會以撤軍的魯莽威脅來敲詐韓國人。”筆者認為，拜登已經明確表示，在處理韓半島問題時，將把韓國放在中心位置。拜登不會像特朗普那樣，與朝鮮舉行“做秀式”首腦會談。相反，他將以慎重的準備和與韓國的緊密協調為基礎接近朝鮮。為了韓半島的和平，雖然進展需要的時間可能比很多韓國人想象的還要長，但會以相互的利益為基礎，更加堅固。

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