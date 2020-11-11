讓經歷“家庭悲劇”的拜登情緒穩定的兩格漫畫. November. 11, 2020 07:38. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據悉，美國總統當選人喬•拜登失去了第壹任妻子、女兒和長子，每當他經歷個人悲劇時，他都會看父親送給他的美國著名漫畫家迪克•布朗的“兩格漫畫”，以穩定自己的情緒。漫畫主人公、紅胡子海盜海加在船因暴風雨和雷擊而觸礁後，埋怨神，對著天空大喊“為何偏偏是我？”於是，神反問道“為什麽不能是妳”，並建議他接受逆境。 出生於英國、目前在美國活動的媒體人皮爾斯•摩根在拜登當選人在大選勝利已確定的7日通過《每日郵報》的投稿，介紹了自己和拜登當選人在5年前發生的逸事，以及圍繞該漫畫的拜登壹家的故事。 摩根曾寫過專欄，對當選人的長子博•拜登在2015年46歲時因腦腫瘤去世時，曾擔任特拉華州法務長官，繼父親之後，確定進入中央政界的具有前途的年輕政客的早逝表示惋惜。據悉，博•拜登臨終前曾囑咐父親壹定要參加大選。當初打算挑戰2016年民主黨大選候選人競選的拜登當選人因為長子死亡而受到了很大的沖擊，但是4年後成為了大選候選人，白宮主人也近在眼前。 當時拜登當選人給沒有壹面之交的摩根打電話說“欠了大債。希望有壹天能償還。”當摩根說“博的死不僅對妳的家人，對美國的損失也很大”時，他回答說，“每天都要抱抱孩子。沒有比子女更重要的東西了。” 拜登當選人還透露，1972年因交通事故導致第壹任妻子尼莉亞和女兒娜奧米死亡時，父親老喬•拜登(1915~2002年)曾通過贈送該漫畫來安慰自己。通過這件事，他對自己說，“這種事無論對誰來說，都隨時可能發生。如果妳自己不站起來，那件事就會吞噬妳”，以此來穩定心態。 當時拜登當選人對摩根說：“雖然失去了長子，但會繼續前進。”他還強調表示，“無論遇到多麽困難的事情，都要記住有比妳更困難的人。應該向他們伸出援助之手，讓他們得到安慰，找到生活的目的。”

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