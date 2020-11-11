中國隔膜工廠開始運轉……SK 創新“全球電池”投資取得成果. November. 11, 2020 07:39. by 徐東日記者、洪錫浩記者 dong@donga.com,will@donga.com. SK創新(SKInnovation)旗下全資子公司“SKIE科技”的中國滄州(鸝電池)隔膜工廠正式啟動。這是SKIE科技的第壹個全球海外生產據點。SK創新計劃通過擴大在中國生產電動汽車電池的核心材料隔膜的據點，進軍世界最大的電動汽車市場中國。 10日，據SK創新透露，SKIE科技中國滄州隔膜新工廠每年可生產3.4億平方米。這相當於可以向31GW(千兆瓦)規模的電動汽車電池提供。至此，SKIE科技將包括忠北曾坪工廠(5.3億平方米)在內的年生產能力提升至8.7億平方米。SKIE科技除了中國之外，還為攻占歐洲市場，在波蘭建設了隔膜生產規模達6.8億平方米的隔膜生產基地。該工廠將於明年第三季度(7~9月)正式投入生產。 由此，在中國常州擁有7.5GWh(千兆瓦時)規模的電池工廠的SK創新確保了穩定的隔膜供應網。另外，如果正在鹽城建設的10GWh規模的電池工廠明年初正式投入生產，將在攻取迅速增長的中國電動汽車市場方面占據有利位置。 隔膜與負極材料、正極材料、電解液壹起，是電動汽車電池四大核心材料之壹。全球電池業界預測，今年約41億平方米的隔膜市場規模到2025年將達到159億平方米的規模，增長近3倍。 電池業界相關人士表示：“隔膜市場實際上是由東麗、旭化成等日本企業壟斷的。這是韓國國內唯壹生產隔膜的SKIE科技自2003年投入隔膜開發以來，時隔17多年取得的意義重大的成果。”SKIE科技公司社長盧載錫(音)表示：“在世界最大的電動汽車市場中國設立了生產據點，可以提高在全球隔膜市場上的產業競爭力。” SKIE科技的目標是到2023年末為止，具備18.7億平方米規模的隔膜生產能力，確保30%的國際市場占有率。 SK創新在全球電池市場相對來說屬於後起之秀，但去年首次進入前10名後，今年9月繼LG化學、中國CATL、日本松下之後，以4.7%的市場占有率(出貨量為準)躍居全球第4位，呈現出快速增長勢頭。今年年末的訂單余額為550GWh。上月30日，SK創新電池事業支援室室長尹亨祖在第三季度(7~9月)業績發表會議上表示：“如果正在美國、歐洲等地建設中的全球生產工廠開始啟動，訂單余額內貨物的銷售正式開始，預計到2021年銷售額將達到3.5萬億韓元左右，2022年將達到5.5萬億韓元左右。”

한국어