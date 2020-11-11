11月舉行的美國大師賽...征服寒冷的人最終將穿上“綠夾克”. November. 11, 2020 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 秋天舉行的“名人列傳”會是怎樣壹番模樣？ 美國職業高爾夫(PGA)巡回賽最高權威的大滿貫賽事第84屆美國大師賽將於12日(當地時間)拉開帷幕。通常情況下，美國大師賽在每年4月舉行，是賽季第壹場大滿貫賽事，但今年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而被推遲。雖然場地是美國佐治亞州奧古斯塔國家高爾夫俱樂部(標準桿72桿)，但是為了防止新冠疫情的擴散，不允許觀眾進場觀賽。除了大賽創立第壹年的1934年在3月舉行以外，大師賽在非4月的其他月份舉行尚屬首次。 11月的美國大師賽與以往相比將會有很多變化。最大的變數還是天氣。與奧古斯塔地區的4月平均氣溫(最低9度，最高25度)相比，11月的氣溫(最低5度，最高21度)要低4度左右。變冷的天氣也會對選手們的競技水平產生影響。唯獨在寒冷、強風肆虐的2007年大師賽上，傑克•約翰遜最終以高於標準桿1桿的成績奪冠。 也有人認為，隨著天氣變冷，果嶺變得堅固，這對長打者相對有利。本賽季開球平均飛行距離排名第壹(344.4碼•約315米)的布賴森•德尚博(27歲)在本次大賽之前，把壹號木桿的尺寸換成48英寸，而不是現有的45.5英寸球桿。體育博彩專家也認為，德尚博是冠軍的最大熱門人選。曾在該比賽上獲得過3次冠軍的菲爾•米克爾森(50歲)也正考慮使用47.5英寸的壹號木。 因為比賽轉移到11月份，考慮到日照時間減少(縮短了2小時30分鐘)，主辦方已經宣布第壹輪和第二輪，球員將從第壹洞和第十洞發球臺同時出發。以前，奧古斯塔都為壹號洞單邊發球。在4月的大師賽上，金達萊和杜鵑花盛開，但在今年的賽道上卻滿是紅色的楓葉。 談資也很豐富。衛冕冠軍“皇帝”泰格•伍茲(45歲)將挑戰大賽兩連冠和巡回賽最多冠軍紀錄(83勝)。僅在該比賽上就獲得過5次冠軍的伍茲只要再拿下壹場勝利，就將追平由傑克•尼克勞斯保持的巡回賽最多勝場記錄。 羅裏•麥克羅伊(31歲•北愛爾蘭)將挑戰職業生涯全滿貫。擁有其他3個大滿貫賽冠軍的麥克羅伊至今壹直與美國大師賽的象征“綠夾克”無緣。在巡回賽上共獲得18個冠軍的麥克羅伊雖然沒有在4月獲得過冠軍，但是在11月曾獲得過冠軍(2019年世界高爾夫冠軍賽HSBC冠軍賽)。今年的美國大師賽共有92名選手參加。 2017年美國大師賽冠軍得主塞爾吉奧•加西亞(西班牙)因新冠病毒檢測陽性而缺席。由此，從1999年英國公開賽上開始的84個大滿貫賽事連續出戰記錄(現役選手最長)也終止了。

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