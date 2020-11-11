朴智元與菅義偉會面30分鐘，“就解決韓日征用賠償的必要性達成共識”. November. 11, 2020 07:39. by 東京=常駐記者 朴亨俊、常駐記者 金範錫 lovesong@donga.com,bsism@donga.com. 韓國國家情報院院長朴智元10日與日本首相菅義偉舉行會晤，就解決韓日間最大懸案——強制征用賠償問題達成了壹致意見。將於12日訪日的韓日議員聯盟幹部們也正在協調與菅義偉進行面談的日程。 菅義偉接連會見韓國高層人士，表現出解決韓日懸案的意誌，讓人對兩國關系的改善充滿期待。但就核心懸案——征用問題，雙方尚未就“日本企業是否賠償”縮小分歧。 ○朴智元和菅義偉就解決征用問題的必要性達成共識 正在訪日的朴智元當天下午3點40分左右在東京首相官邸會見菅義偉，兩人進行了30多分鐘的面談。這是菅義偉自9月16日就任以來第壹次親自會見韓國高層人士。 朴智元在會晤結束後離開首相官邸時對記者們說：“轉達了文在寅總統的誠懇問候和對韓日關系正常化的意誌。沒有親筆信。”接著，就征用問題，他表示：“已經充分地表達了意見，並就無論如何都要由韓日兩國首腦解決的必要性達成了共識，如果繼續進行對話，相信會談會取得圓滿成功。” 朴智元還補充說，“還就韓中日領導人會議、對朝問題、朝鮮綁架問題等進行了磋商”，“在面談過程中菅首相的反應很好”。他還說：“我告訴他，菅義偉首相的書在國情院翻譯後已經讀完了。他還親自簽了名，感到很榮幸。” 雙方雖然就解決征用問題的必要性達成了共識，但進入討論階段，韓日政府的解決方法存在差異。自民黨的壹名重要議員對本報表示：“菅首相對前國會議長文喜相的解決方法持肯定態度。據我所知，他也考慮到‘文喜相方案’，告訴朴院長要求韓方拿出解決方案。” 文喜相方案是指，用韓日企業和國民的自發捐款，向強制征用受害者提供賠償。該法案因第20屆國會任期結束而被廢棄，但無黨派議員尹相炫於6月再次提出。但是，韓國方面對接到賠償判決的日本企業責任不明確的“文喜相方案”持否定態度。 韓國政府去年6月正式提議“包括訴訟當事人日本企業在內的韓日兩國企業自發籌集捐款”，此外還打探了多個非正式方案的可行性。但是，日本政府負責官員對本報斬釘截鐵地表示：“除了去年6月韓國政府的方案外，沒有接到任何正式提議。”這意味著日本方面主張“受到賠償判決的日本企業絕對不能進行賠償”，拒絕了韓方的所有非正式提議。 ○韓日議員外交啟動 兩國政府間的解決方法受阻後，兩國政界開始行動。菅義偉身邊的壹名重要議員說：“菅首相決定會見將於12日訪日的韓日議員聯盟會長金振杓等壹行人。目前正在以13日為軸心協調會晤日期。”他解釋說：“繼朴院長之後，菅首相還會見金會長，這將成為韓日關系的‘重要節點’”，“日本方面也發出了希望改善韓日關系的信號。” 實際上，日本政府去年7月宣布對韓出口限制後，韓日關系急劇僵化，日本首相幾乎沒有會見韓國人士。日本首相從去年7月至今，在日本會見的韓國高層人士只有去年10月時任總理李洛淵（現共同民主黨黨首）。 日方知韓派議員正在構想“尋求同時解決征用問題和出口限制→菅首相訪韓→韓日首腦發表征用問題解決方案及未來指向性藍圖宣言”的方案。據悉，韓日議員聯盟幹事長河村建夫上個月17日訪韓時，曾探討過這壹構想。據悉，作為征用問題的解決方案，河村提議“文喜相方案”，韓方對此持否定態度，對話沒有取得進壹步的進展。

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