特朗普不服大選結果，繼續人事報復……政權更叠期日益擴大的領導力混亂. November. 11, 2020 07:39. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普當地時間9日通過推特閃電撤換國防部長馬克·埃斯珀後，特朗普政府最後的內部混亂正在成為現實。在政權交接期跛腳鴨現象可能迅速加速的時刻，特朗普總統正在趕走外交安保核心人士，動搖政府部門。在國防領域領導力變得脆弱的情況下，如果伊朗或朝鮮強行進行武力挑釁，有可能會出現應對上的問題。 埃斯珀部長的更叠早已預料到了。據悉，埃斯珀在確定大選結果後，自己也打算提交準備已久的辭呈。6月初，當特朗普總統為鎮壓抗議種族歧視的示威隊伍而計劃投入聯邦軍隊時，埃斯珀在記者招待會上公開表示，反對發動成為其根據的《暴動鎮壓法》。據說，當時特朗普總統以從未見過的程度表達了強烈的憤怒。埃斯珀在之後的7月事實上禁止了在軍隊內使用特朗普總統壹直擁護的南方聯盟旗，與特朗普總統再次發生沖突。 但是外交安保核心國防部長的人事更叠在政權交替時期進行是非常罕見的事情。有人擔心，趁著美國政府內部混亂的氛圍，伊朗等與美國有敵對關系的國家有可能試圖進行武力挑釁。特別是，在拜登政府上臺後將進行核談判的朝鮮很有可能為了提高身價而進行改進射程和破壞力的新型洲際彈道導彈的發射等挑釁。在這種情況下，美國國防部領導力的空白將使超越個別司令部的美國政府層面的綜合性、戰略性的應對變得困難。 不顧這種可能性，特朗普總統堅持要撤換國防部長，再次邁出了“走自己的路”的步伐。今年8月，克裏斯托弗·米勒被任命為反恐中心主任還不到三個月，就再次被調離崗位。他是軍人出身，曾擔任過白宮國家安全委員會反恐咨詢及國防部副部長助理等職務。 《華盛頓郵報》指出：“由於埃斯珀的撤換，已經面臨政治緊張和潛在安全風險的五角大樓陷入了另壹種領導混亂之中。”眾議院軍事委員會主席亞當·史密斯就此次撤換表示，“不僅幼稚，而且魯莽”，批評這是“使美國陷入更大危險的不穩定舉動”。 官界甚至出現了“下壹個是誰”的說法。特朗普總統壹直公開表示不滿的聯邦調查局局長克裏斯托弗·雷、中央情報局局長吉娜·哈斯佩爾可能被撤換。 除了人事權之外，特朗普總統在卸任前很有可能在經濟、貿易、國內政策等全方位領域通過行政命令行使權力。《紐約時報》援引兩名高層官員的話報道稱：“撤換埃斯珀是特朗普在拜登獲勝報道鋪天蓋地的媒體上重新提出自己名字的機會。”美國有線電視新聞網（CNN）預測：“埃斯珀被撤換的當天，將成為美國現代政治史上最粗暴的72天（特朗普離任前剩余時間）的第壹天。”

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