拜登時代，文在寅政府全面重新討論對朝政策不可避免 . November. 10, 2020 07:30. . 文在寅總統昨天表示，“美國民主黨政府與韓國民主黨政府有著緊密合作和平進程的經驗”，表示將集聚智慧，使朝核問題取得更大的進展。這壹表態強調韓美間的“民主黨組合”，表現出了對拜登當選總統後的期待感。訪問美國的外交部長康京和也表示，“不會回歸到過去奧巴馬政府時期的‘戰略忍耐’”，期待維持現有的朝美對話基調。 盡管有這種期待，拜登時代的開幕還是要求韓國全面重新研究對朝政策。拜登雖然是非常了解韓國、熱愛韓國不輸他人的知韓派，但是他對特朗普總統的對朝政策非常批判。他雖然積極支持金大中政府的陽光政策，但看到其失敗後，又重新回到了對朝強硬姿態。當然，在擔任奧巴馬政府的副總統期間，他還目睹了無視朝鮮、事實上缺乏戰略的“戰略忍耐”政策的失敗。 拜登時代的對朝政策不會回到“戰略忍耐”。已經宣布完成核武器開發的朝鮮已經超過了美國忍耐的水平，其威脅會越來越大。不管是針對朝鮮的制裁和施壓，還是對話和協商，都必須積極參與。只是這種接近方法與特朗普總統完全不同。很難期待“自上而下”式的首腦外交。拜登斬釘截鐵地表示：“只有朝鮮承諾減少核武器，才能進行首腦會談。” 新政府很有可能采取與同盟共同應對、通過中國加強施壓等多方接近方式來把朝鮮拉到談判桌前的傳統接近法。朝美談判也將成為從工作級別開始循序漸進的可預測的對話。在可能需要幾個月的政策再討論期間，再加上堆積如山的國內外懸案，朝鮮核問題在政策優先順序上被擠到後面的可能性也很大。在此期間，朝鮮有可能通過核武器、導彈挑釁，重新恢復冒險主義周期。 美國新壹屆政府預示著將果敢地與現有特朗普政策決裂。這將成為韓國政府嚴峻的考驗。這就是為什麽比起對韓美、民主黨政府間的合作表示樂觀，更擔心圍繞對朝政策的同盟間是否會出現分歧的原因。韓國政府應以新的接近法為基礎，盡快與拜登權力交接團隊協調政策。其開端就是拋掉在剩下壹年半的任期內要實現壹切的急躁心理。

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