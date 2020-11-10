千年王國與半個世紀的繁榮. November. 10, 2020 07:30. . 羅馬的君士坦丁皇帝在物色帝國的新首都時選擇了伊斯坦布爾。他以自己的名字命名這座城市為君士坦丁堡，建設了壹座從未有過的華美之城。伊斯坦布爾是壹個充滿魅力的城市。東羅馬帝國時期的君士坦丁堡是壹座雄偉夢幻的城市，幾乎無法和現在相提並論。 巨大的宮殿、戰車比賽場、營造在城市各處的皇帝廣場，康斯坦丁向康斯坦丁堡獻上了帝國內主要城市的最佳造型物。位於雅典帕特農神廟的巨型雅典像、位於德爾福阿波羅神廟院子中的三條蛇形狀的戰勝波斯紀念碑、現在位於威尼斯的四匹青銅馬等，眾多雕塑裝飾了這座城市的榮耀。 但是，如果沒有環繞這座城市的優秀城墻，康斯坦丁堡的榮耀無法持續下去。羅馬建築技術的頂點——三重城墻是在大炮發明之前誰也不能侵犯的鐵壁。伊斯坦布爾神秘魅力之壹的夢幻般的蔚藍海洋，以深水和暗礁保護城市。東羅馬帝國的軍隊非常專業，結構也非常完善。 在城墻和軍隊的保護下，城市通過貿易獲得了可觀的收入。但奇怪的是，每天看著城墻和大海，城市人們的國防意識開始淡薄。雖然從思想上來說，人們並沒有忘記國防的重要性，但他們舍不得花在國防上的錢，開始覺得軍務工作很麻煩，很辛苦。 這裏充滿了財富，外敵入侵不斷。後來四面都是敵人。但是，克服危機的努力卻越來越弱，比起自己，更依賴於他人的力量。但即使這樣，也能夠堅持千年，可以說非常了不起，但也就只能說能夠堅持千年以上。雖然我們實現經濟復興才半個世紀，但與千年王國的氛圍正在越來越像。 歷史學家

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