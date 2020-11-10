拜登當選人將恢復特朗普時期沒有的“第壹愛犬”. November. 10, 2020 07:30. by 李世亨 turtle@donga.com. 美國總統當選人喬•拜登決定明年1月入主白宮時，將現在自己飼養的兩只德國產牧羊犬“Champ”和“Major”全部帶去。自20世紀初沃倫•哈丁總統之後，美國總統大多在白宮飼養伴侶犬等動物，但唐納德•特朗普總統以潔癖癥等為由，沒有飼養動物。 8日，據《紐約時報》報道，如果“Major”進入白宮，將成為歷史上第二只遺棄犬出身的“第壹愛犬”。當選人的女兒阿什莉2018年在當選人住宅所在的特拉華州的壹家遺棄犬保護所發現並臨時保護了Major，之後Major被當選人領養。過去Major曾暴露在有毒物質之下，當時主人無法承擔治療費，於是將其送到保護所。 最初的流浪犬出身的第壹愛犬是前總統林登•約翰遜培養的混血小獵犬“Yuki”。約翰遜的女兒露西在加油站發現Yuki，進入白宮後因其特有的活潑被稱為“唱歌的狗”。 在大選遊說正酣的上個月，拜登當選人往自己的Instagram上傳了壹篇以“托Major的福，可以挺過艱難的遊說”為宗旨的文章。他還在自己的網站上寫道：“無論是紅色州(共和黨強勢地區)，還是藍色州(民主黨強勢地區)，對於狗的力量，我們都能夠同意。現在讓我們把愛狗的人送到白宮去吧。”他的部分支持者也喊出了“重新在白宮養狗”的口號。

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