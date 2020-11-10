6•25參戰鋼琴大師的“特別授課”. November. 10, 2020 07:31. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “在世界各地，向參加韓國戰爭而失去生命的軍人，以及他們的家人和朋友獻上這壹演奏。如果沒有他們的犧牲，韓國就不會戰勝戰爭的傷痛並得到今天這樣的發展。因為我也是軍人，所以能有這樣的機會，我感到非常榮幸。” 巴赫的康塔塔(大合唱)《上帝的時間總是最佳的時間》的鋼琴編曲演奏靜靜地在畫面上流淌。9日上午，在京畿烏山市竹美嶺和平公園內的史密斯和平館。這裏是世界著名鋼琴教育家薩莫爾•伯恩斯坦(93歲)的網絡大師班的現場。 由烏山市主辦的該大師班課程，通過視頻連接伯恩斯坦在紐約的住宅和史密斯和平館，由金景石(首爾藝術高中3年級)、李宇林(烏山遠壹小學3年級)等4名預備鋼琴家演奏，以視頻授課的形式進行。鋼琴家安仁模擔任主持人，推動活動順利舉行。 伯恩斯坦23歲加入美軍，並於1951年4月被派往戰爭中的韓國。在1年半的時間裏，在京畿道坡州、漣川等最前線進行了100多場慰問演出。在大師班課程之前通過視頻公開的紐約住宅采訪中，他翻開舊日記本回憶說：“1951年8月26日在演奏《聖母瑪利亞贊歌》的過程中地獄之門打開了。曲射炮的彈丸在周圍大量湧現，鋼琴演奏以此為背景，像波浪壹樣發出響聲。” 伯恩斯坦1977年退居演奏壹線，擔任紐約大學教授，著有《肖邦演奏解釋》等演奏家的必讀書目，對鋼琴教育產生了很大的影響。他還因主演伊森•霍克執導的紀錄片《鋼琴家薩莫爾的紐約十四行詩》(2014年)在87歲高齡時受到關註。 “不要叫我老師。請叫我薩莫爾”，以此輕松開啟大師班課程的他依次聽了四名參賽者的演奏後，從接觸鋼琴的基本理解入手，通過強弱和速度、踏板連奏等，在兩個小時的時間裏毫無保留地進行了教學。結束大師班課程和呈獻演奏後，他最後對四位預備鋼琴家建議說：“首先要把樂譜中的東西當作知識，在情緒上理解之後，最後讓身體熟悉。” “過了90歲，腦海裏就會產生很多關於要在世界上留下些什麽的想法。問問周圍的人，也沒有合適的答案。最終得出的結論是‘人生最重要的是為何做貢獻’，我所能做的貢獻是讓音樂家們產生自信感。”

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