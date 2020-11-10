“手球女帝”柳恩熙重返國內賽場. November. 10, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 帶領釜山設施公團拿下俱樂部成立以來的首個冠軍後進軍歐洲賽場的“手球女帝”柳恩熙(30歲•照片)即將重返國內賽場。9日，大韓手球協會表示，柳恩熙為了回歸國內賽場，已於近日回國。 2018~2019賽季結束後轉會到法國巴黎92隊的柳恩熙在常規賽中攻入71球(聯賽第14位)，被選為月度最佳球員(2月)等，成功度過了自己的首個賽季。因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)聯賽提前結束，3月回國的柳恩熙在國內進行訓練後於7月出國。在9月開幕的2020~21賽季法國聯賽中，她在4輪比賽中共攻入17粒進球，為球隊在14支球隊中排名第三做出了貢獻，但隨著法國國內的新冠肺炎確診患者人數以每天數萬名為單位增加後，她決定重返國內賽場。 在韓國國內，她活躍在原所屬球隊釜山設施公團。釜山設施公團主教練姜載元表示：“以國內最高水平的薪資待遇簽訂了1年的合同。計劃自我隔離結束後，下月初與球隊會合後，從第二輪開始出場。” 釜山設施公團在休賽期把外援人數增加到2人等，積極加強戰鬥力，再加上曾是球隊戰鬥力核心的柳恩熙，使釜山設施公團在時隔兩個賽季後重新奪回冠軍杯獲得了力量。2020~2021賽季手球聯賽將於27日開幕。

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