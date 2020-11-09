重翻4年前定論的嶺南地區新機場，是不負責任的政治. November. 09, 2020 07:35. . 共同民主黨6日不顧主管部門國土交通部的反對，將釜山加德島新機場（東南圈新機場）驗證預算20億韓元納入明年預算案。東南圈新機場是2016年樸槿惠政府時期擴建現有金海機場的“金海新機場”。但文在寅政府去年12月在國務總理室設立驗證委員會，開始重新研究其可行性，目前尚未得出結論。國土部長金賢美雖然反對稱“沒有做出不恰當的結論，但指定特定地區並討論適當性不符合法律程序”，但據說沒有效果。 國土部4年前曾邀請法國巴黎機場工業園工程（ADPi）進行可行性調查，之後公布“金海新機場”是最佳方案。雖然因為政權交替而想要推翻政策也是問題之壹，但是即使推翻也要在驗證委重新討論結果出來後再做才是最起碼的常識。但是執政黨卻表示“輿論已經傾向加德島新機場”，在得出結論之前就分配了妥當性調查預算，正在燒火加溫。在這壹過程中，國土部工作人員表現出認為不妥的態度，共同民主黨院內代表金泰年甚至出口粗話喊叫“國土部第二次官來壹趟”。“國民力量”黨領導層5日訪問釜山時，與其指出自己在執政黨時期決定的國策事業被推翻的問題，反而表示：“如果決定是加德島，將積極提供幫助。” 在過去的10多年裏，東南圈新機場的建設，由於朝野政治家們的不負責任的推進，說只要立即拿到選票就行，經歷了壹再的浮沈。前總統李明博曾作為大選公約予以推進，又因地區矛盾激化而於2011年宣布廢除，向國民進行了道歉。但是在第二年大選中朴槿惠前總統再次提出，後來又出現了問題，最終在2016年動員海外企業到金海新機場彌合了矛盾。但文在寅政府上臺後，又想推翻這種做法。 大部分人認為，政治圈再次助長嶺南圈新機場爭議，是為了在明年釜山市長補選和2022年大選之前抓住釜山慶南民心。即使眼見到過去10多年間將大型國策事業用於選舉的結果，仍是無動於衷的態度。試問，誰又能保證壹旦政權更叠，不會因為利害關系被再次推翻呢？

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