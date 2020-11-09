金惠秀：“我的心死去的那天，活下去的希望降臨了”. November. 09, 2020 07:35. by 金哉希 jetti@donga.com. 1986年以《甘寶》(1986年)出道以來，金惠秀(50歲)共出演了38部電影，但對她來說仍有決定作品的“命運契機”。12日上映的《我死去的那天》(導演朴智婉)也是如此。數年前，當她度過人生中最痛苦的瞬間時，看到了劇本。那是很久以前斷緣的母親的上億韓元債務問題再次浮出水面，並讓她的名字成為別人話柄的時候。5日，在首爾鐘路區三清洞壹家咖啡廳，記者見到了金惠秀，她說，自己對似乎變得和自己壹樣疲憊的主人公“賢秀”產生了認同感，所以決定出演。 “在奇妙地陷入絕望的時候遇見了這部作品。生活中不是會有我還沒有開始，就遇到完全無法預測會如何進行的痛苦和絕望的瞬間。我感覺身處這種情況的賢秀的感情和我很相似。” 電影描寫了因離婚訴訟和身體麻痹等原因，將休職很久的警察大學出身的警衛賢秀追查犯罪事件核心證人少女世真(盧貞義飾)失蹤的過程。 金惠秀表示，吃安眠藥才勉強入睡的賢秀的樣子和現實中的自己重疊，並親自寫了部分電影臺詞。在采訪現場，她像前壹天剛結束拍攝壹樣，流暢地吟誦了臺詞。 “‘我每天都做夢。在夢裏我夢見自己死掉了。看著死去的我，產生了那種想法。’我痛苦的時候反復做這種夢。本來不想寫進臺詞的，但反復拍攝後覺得‘賢秀當時應該也像我壹樣吧’，所以追加了臺詞。” 屏幕中的賢秀眼睛充血，口紅隨便塗壹下就顯露出來了。這與《老千》中的風流老板娘鄭女士、《盜賊們》中的百事、《觀相》中的名妓嚴洪等以妖艷的臉龐站在鏡頭前的她的代表作中的角色截然相反。 “雖然是部小電影，但從未帶著自己要努力配合對方的想法去出演，根本沒有那種想法。如果覺得有必要好好制作並介紹這樣的故事，就遵從自己的內心選擇吧。” 金惠秀說，幸運的是，她身邊有朋友在疲憊的時候守護著她，希望這部電影能給處在生活懸崖邊上的人們帶來小小的安慰。 “與其說克服痛苦，不如說堅持那個瞬間。在此過程中，默默地伸出的壹只手能帶來很大的安慰和勇氣，希望大家知道這壹點。賢秀無法通過世真克服自己的傷痛。只是通過擁抱和自己有著相似傷口的人，來鼓起勇氣去面對現實，去思考下壹個問題。正如電影名壹樣，雖然是‘我的心完全死去的日子’，但希望觀眾能夠感受到重新活下去的希望。”

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