拜登時代，再生能源和環保產業“明朗”... 石油行業“陰沈”. November. 09, 2020 07:35. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 韓國主要企業正在密切關註美國總統當選人喬•拜登上任後將會推進的經濟政策。預計太陽能、風力等環保產業和電動汽車電池產業等將給經濟增長帶來彈性。美國是占據韓國太陽能電池出口90%的主力市場，同時也是世界第二大規模的電動汽車市場。相反，有觀測認為，石油化學等傳統能源產業的前途並不平坦。半導體產業隨著美中矛盾的趨勢，中、長期展望出現了分歧。 首先，具有代表性的受惠產業是再生能源和環保產業。拜登當選人在大選過程中承諾，△設置5億個太陽能板條 △4年內改造400萬棟建築和200萬棟住宅，提高能源效率。特別是，對於在4年任期內投入2萬億美元(約2300萬億韓元)到2035年為止在電力生產中零排放碳的公約，國內主要環保發電企業表現出了濃厚的興趣。 因此，在美國家庭用•產業用太陽能市場上保有較高占有率的韓華Q-Cells和LG電子等企業預計會直接或間接受惠。特別是，韓華Q-Cells今年上半年(1~6月)在美國居住用和商用太陽能模塊市場上的占有率達到了第壹位。 相反，傳統能源產業煉油業界和碳排放量大的石油化學業界則擔心會萎縮。石油業界相關人士表示：“拜登當選人表示可以新設環境關稅等，因此出現了應該先制定對策的呼聲。” 韓國電池行業也在忙碌著。拜登當選人提出了加速普及電動汽車、支持電池研究開發(R&D)及生產加速化等公約。LG化學在美國俄亥俄州和密歇根州設有電池生產工廠，SK Innovation在佐治亞州正在建設工廠，拜登當選人表示會擴大過去由奧巴馬總統主導的全民健康保險系統“奧巴馬關懷”，國內制藥和生物業界也對此期待很高。因為公約中包括了獎勵仿制藥處方的內容。 對半導體、顯示器業界的中、長期展望則出現了分歧。很多人預測，即使拜登當選總統執政，美中矛盾也不會改變。因此，預計對主要客戶公司華為的出口制動也很難在短期內得到解決。但是業界也有分析認為，在半導體、顯示器等領域壹直緊追不舍的中國企業可能會失去力量，因此韓國企業可能會獲得反射利益。

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