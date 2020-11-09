德國地方議會通過“應保留柏林少女像”決議案. November. 09, 2020 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 德國柏林米特區議會通過了要求撤回對“和平少女像”的拆除命令的決議案。據此，少女像很有可能像當初那樣在明年8月14日之前保住現在的位置。 據主管設立少女像的當地市民團體“韓國協議會”透露，米特區議會5日對“應該保留少女像”的決議案進行了表決，在37名出席議員中獲得了28人的贊成票。斯特凡•馮•達塞爾區長所屬的綠黨、社會民主黨、左派黨所屬議員們壹致投了贊成票。但據悉，安格拉•默克爾總理領導的執政黨基督教民主黨、右派自由民主黨、極右勢力“為德國的對策(AfD)”所屬議員都表示反對。 該少女像是為了追悼第二次世界大戰當時的慰安婦犧牲者，於今年9月25日設立的。但是日本政府強烈反對，要求拆除，因此米特區於上月7日向韓國協議會通報稱“請於壹周內拆除”。韓國協議會也立即提出了停止拆除命令的停止(假)處分申請，因此上月13日暫時保留了拆除命令。 此前米特區為了仲裁雙方的矛盾，提議修改以追悼慰安婦犧牲者為中心的現有碑文內容，為因戰爭犯罪引發的女性性暴力問題及預防作貢獻。對此，韓國協議會代表韓正和表示：“如果修改碑文內容，我們也將要求永久設立少女像。” 預計日本方面也會繼續抗議。據《共同社》報道，日本第三大城市名古屋市5日表示：“日本和德國的友好關系受損”，並向米特區方面發送了拆除少女像的書函。

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