金泰勛包攬KPGA獎金王和大獎. November. 09, 2020 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國職業高爾夫(KPGA)韓國巡回賽的金泰勛(35歲)將2020賽季定為自己的年份。出道14年後，他同時獲得了捷恩斯大獎和獎金王。 8日，金泰勛在京畿坡州市西原谷鄉村高爾夫俱樂部(標準桿72桿)舉行的KPGA韓國巡回賽本賽季最後壹場比賽LG Signature球員錦標賽最後4輪(總獎金10億韓元)上，抓下2支小鳥球，吞下2個柏忌，打出平標準桿的成績，並以低於標準桿13桿共275桿的總成績排在了並列第9位。 通過此次比賽，他在捷恩斯積分、獎金榜上均占據了第壹名。甩開了金韓星、李在京等選手的追擊。這是繼2016年的崔鎮浩之後，時隔4年再次有球員在KPGA韓國巡回賽中同時獲得獎金和大獎積分第壹名。獲得大獎積分第壹名的金泰勛將獲得5000萬韓元的獎金和1輛捷恩斯汽車，並將在今後5年內獲得KPGA韓國巡回賽種子選手名額，以及2021-2022賽季歐洲巡回賽種子選手名額。 本賽季月捷恩斯錦標賽中，金泰勛時隔兩年再次奪冠(職業生涯第4勝)，瞄準了捷恩斯大獎。與曾是大獎競爭者的金韓星、李在京等選手參加在美國舉行的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽CJ杯不同，他留在國內努力管理狀態。特別是在上個月舉行的Bizplay電子新聞公開賽上，他排在並列第32位，追加拿到110個積分，約326萬韓元獎金，在兩項排名中攀升至領先位置。 還誕生了最高齡新人王。金泰勛和1985年出生的同齡人李元俊(35歲•澳大利亞)分享了這壹獎項。在本次比賽中，他以低於標準桿1桿共287桿的成績排在第51位，獲得了巡回賽新人獎—卡斯泰爾巴雅克新人獎。他刷新了2000年石鐘律(當時31歲)的最高齡新人獎紀錄。澳大利亞僑胞李元俊主要活躍在PGA二級巡回賽、日本職業高爾夫(JGTO)巡回賽等海外舞臺上，並在2019年KPGA錦標賽上奪冠，獲得了國內巡回賽會員資格。在今年10月舉行的Bizplay電子新聞公開賽上，他嘗到了冠軍滋味。 另外，韓升洙(34歲•美國)獲得了本次大賽冠軍。韓升洙當天抓下6支小鳥球，打出低於標準桿6桿，並以總成績低於標準桿17桿共271桿，嘗到了巡回賽首勝的滋味。

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