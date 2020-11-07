在新冠肺炎時代，2020年“江陵國際電影節”線上舉辦. November. 07, 2020 07:44. by 金哉希 jetti@donga.com. “由於門票價格昂貴、售罄等原因，能夠參加電影節的觀眾有限。而網絡電影節可以解決這個問題。” 前多倫多國際電影節組織委員長皮爾斯•漢德林6日在江原江陵市拉卡伊桑派恩度假村舉行的江陵國際電影節活動“江陵論壇”網絡主題演講中做出了上述表示。他說：“電影節就像只有成為信徒才能了解內部的宗教壹樣，具有排他性，因此除了熱情的觀眾之外，我壹直在苦惱如何與新觀眾見面。網絡電影節是將原來只限於壹部分人的電影節打造成地方、全國乃至世界性的電影節的方法。”5日開幕的江陵國際電影節將持續到7日，線上和線下形式並舉。 在以“後新冠疫情時代，新常態時代的電影節”為主題進行的當天論壇上，各國國際電影節組織委員長和執行委員長通過視頻，回顧了因新冠疫情余波而劇變的電影節的情況，並討論了今後的發展方向。江陵國際電影節理事長金東浩表示：“受新冠疫情影響，電影節取消或在線舉辦等，正在尋求生存之路。電影節的生存成為課題，因此準備了各國交流經驗的機會。”前組織委員長漢德林等11名海外電影節相關人士在線參加，全州國際電影節執行委員長李俊東、釜山國際電影節執行委員長田梁俊等6名國內電影節相關人士線下參加。 前組織委員長漢德林預測說，在後新冠疫情時代，電影節仍將在電影產業中具有影響力。他說：“電影節的重要作用是通過電影節邀請履歷來宣傳電影的名字，之後是相關導演的後續作品制作及投資等。該作用對於後新冠疫情時代和獨立電影來說仍然非常重要。”對於電影購買和銷售的電影節市場的未來，他表示：“和戛納電影節壹樣，多倫多國際電影節也開啟了網絡市場。這將為不能直接參加電影節的小發行公司提供更多的電影銷售機會。” 取消今年電影節日程的香港國際電影節組委會主席王英偉博士表示：“向大眾公開了電影節選定的作品名單，通過網絡審查新人導演的作品並頒獎。”意大利烏迪內遠東電影節執行委員長薩布裏娜•芭拉切蒂表示：“與意大利最大的網站簽訂協議，構建了網絡電影節平臺。” 也有人對網絡電影節持否定意見。福岡亞洲電影節執行委員長前田舟表示：“網絡電影節並不是真正意義上的電影節。電影節最重要的是在大屏幕上看電影，上映後與導演進行溝通。福岡電影節將延期至明年5月，將以線下形式舉行。”法國VESOUL國際亞洲電影節組織委員長馬丁•特魯安表示：“電影節是向制片人準備制作其他電影的預算的跳板。對商業競爭力不足的國家的導演們來說，這是現實中更需要解決的問題。”

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