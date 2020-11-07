BLACKPINK不戴手套觸摸熊貓幼崽引發爭議. November. 07, 2020 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 前段時間以“盲目的”愛國主義攻擊K-POP組合防彈少年團(BTS)的中國網民和官方媒體，這次又開始攻擊女子組合BLACKPINK。BLACKPINK本月3日在YouTube等社交網路媒體(SNS)上公開了與中國珍稀動物大熊貓接觸的視頻，她們主張沒有像自己所希望的那樣重視大熊貓。 官方英文雜誌《環球時報》6日表示：“BLACKPINK成員在接觸韓國愛寶樂園出生約3個月的熊貓幼崽‘福寶’，以及2016年來到韓國的‘華妮’(韓國呼名：愛寶)時，都化了濃妝。有時連手套和口罩都不戴。”接著，該媒體補充表示，“熊貓幼崽的免疫力很弱，如果化濃妝或不佩戴防疫裝備的話，可能會很危險。大熊貓是中國的‘國寶’，即使在海外出生，到了壹定時期也要回到中國，所以屬於中國。” 部分網民在微博上發表文章稱“回收韓國的大熊貓吧”。全世界動物園的大熊貓都是由中國租借的。 中國野生動物保護協會在5日的聲明中主張：“韓國偶像組合成員在沒有戴手套的情況下觸摸了國寶熊貓，對此不能置之不理。”該協會還補充說，已正式向愛寶樂園和BLACKPINK方面提出抗議，要求他們立即停止非法接觸大熊貓的行為，並刪除出現相關場面的視頻。 同壹天，愛寶樂園在Instagram上登載了BLACKPINK的視頻預告片，並公告稱“正式拍攝是在負責獸醫和飼養員的監督下，經過徹底的消毒和防疫後進行的”。在中國方面提出抗議後，愛寶樂園刪除了該視頻。

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