“相當於政治軍人介入政治的水平……不會坐視不理”執政黨壹片沸騰. November. 07, 2020 07:44. by 韓相準, 黃炯? alwaysj@donga.com,constant25@donga.com. “不會坐視部分政治檢察官的這種行為。”（共同民主黨黨首李洛淵） “這相當於政治軍人介入政治的水平。”（共同民主黨最高委員金鐘民） 6日，共同民主黨領導層毫無保留地吐露了對檢察總長尹錫烈領導的檢察機關的聲討。執政圈認為，檢察機關調查月城核電站1號機組經濟性評價造假事件，事實上是對文在寅政權的正面挑戰。 特別是，執政黨內部認為核電調查是“檢察機關蓄意攻擊文在寅總統任期後半段”的氛圍非常強烈。事件已經超越法務部長秋美愛和尹錫烈之間的法理沖突，正在演變成為執政黨全體和尹錫烈的對決局面。 ○“檢察機關還要盯上總統的能源政策嗎？” 李洛淵當天在最高委員會議上史無前例地使用了強硬的措辭聲討了檢方。李洛淵表示：“對（月城1號機組）問題進行監查的監查院沒有委托調查，檢方對在野黨告發的政治攻勢型事件進行了大規模應對”，“這是政治調查，也是濫用檢察權。”他還說：“希望檢方立即停止危險又魯莽的暴走。” 下壹位發言者院內代表金泰年幹脆認為，這是檢察機關幹預國政。他說：“對檢方幹預國政的調查形態深表遺憾”，“雖然我對此表示遺憾，但這是我能夠使用的最文雅的表達方式。” 執政黨之所以憤怒，是因為正如李洛淵所說，能源轉變是文在寅總統的大選承諾，也是文在寅政府的重要政策。共同民主黨相關人士表示：“尹錫烈總長去年通過調查前法務部長曹國，挑戰了總統的人事權，現在又觸動了政權的核心政策。” 青瓦臺沒有公開表明立場。但是內部氛圍與共同民主黨沒有太大區別。青瓦臺相關人士表示：“真是無語。不知道檢察機關為什麽搞政治。這是為了動搖脫核電政策。” ○公調處等檢察改革步伐將進壹步加快 執政黨除了對檢察機關的憤怒之外，還在密切關註檢察機關的調查將走向何方。共同民主黨內部當天分析認為：“很有可能連前任和現職青瓦臺人士也盯上了。” 實際上，當天檢方對韓國天然氣公社社長蔡熙鳳的住宅和辦公室進行了扣押搜查。蔡熙鳳曾擔任文在寅政府的第壹任總統產業政策秘書，全權負責脫核電政策。當時蔡熙鳳的上級是前經濟首席秘書洪長杓、前政策室長張夏成。他們都是文在寅政府政策陣營的核心人士。 共同民主黨的壹名議員說：“為了收拾現在的局面，只能撤換尹錫烈，但問題是會帶來相當大的負擔。”因為，如果提前撤換任期兩年的檢察總長，尹錫烈將成為政權的犧牲品。在下屆大選候選人的輿論調查中，尹錫烈的支持率繼李洛淵、京畿道知事李在明之後排在第三位，執政黨煩惱的是，壹旦撤換，將進壹步加重尹錫烈的政治分量。 執政黨核心相關人士表示：“從執政前開始，就有人擔心任期末就會遭到檢察機關的攻擊，但沒想到會如此露骨地展開攻擊”，“檢察改革成了文在寅總統剩余任期中的最大課題。”對此，執政黨將更加致力於成立牽制檢察機關的高層公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）。雖然目前公調處長候選人推薦委員會正在運作，但如果在野黨以否決權的名義拖延時間，共同民主黨完全可以單獨處理公調處法修正案。

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