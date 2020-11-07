23種大眾設施從7日開始必須上報出入名冊. November. 07, 2020 07:44. by 李美智 image@donga.com. 從7日開始，細分為5個階段的新的“保持社交距離”體系將正式啟動。中央災難安全對策本部6日表示，將在全國範圍內維持第壹階段。此前的5日，忠南天安市和牙山市自行上調了1.5級，排除在該體系之外。 最近壹周內，全國7個地區的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)日均確診患者數首都圈為69.1人，忠清圈為13.9人。根據改編案，壹周內日均新增確診患者人數在首都圈不足100名、非首都圈不足30名(江原•濟州不到10名)的話，將維持第壹階段。 雖然與之前壹樣處於第壹階段，但是防疫守則部分將得到強化。從7日開始，在9種重點管理設施(娛樂設施、唱歌練習場、室內站立式演出場、訪問銷售等直接銷售宣傳館、飯店•咖啡廳)和14種壹般管理設施(網吧、婚禮場、補習班•輔導所、演出場、電影院等)應嚴格遵守義務性地制定出入名冊、佩戴口罩等防疫守則。此前，只有部分高危險設施適用義務條款。 150平方米以上的中、大型餐廳必須設置隔斷或客人們分開坐。重點管理設施必須使用電子出入名冊。如果不遵守這種防疫守則，壹旦被揭發，從7日開始，使用者將被處以10萬韓元以下罰款，管理者(業主等)將被處以300萬韓元以下罰款。此外在大眾交通設施必須佩戴口罩。如果違反戴口罩義務，將從13日開始被處以罰款。 也有緩和的防疫措施。在電影院、演出場等場所，觀眾可以不用隔席就坐觀看。唱歌練習場運營只需按照規定進行消毒及換氣即可。體育比賽將觀眾限制在50%，可以繼續舉行，教會禮拜等宗教活動只要分開坐就可以進行。 防疫當局決定，今後每周日研究壹周內的新冠肺炎擴散情況，並對危險度進行評價。為了給予國民應對階段變化的時間，計劃從階段提升標準的80%開始發表警告。

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