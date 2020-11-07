孫興慜替補上場17秒首次觸球就貢獻助攻. November. 07, 2020 07:45. by 金正勛記者 hun@donga.com. “超級SONNY”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)替補上場僅17秒鐘就貢獻助攻。 6日，在保加利亞拉茲格勒舉行了英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊與保加利亞盧多戈雷茨隊的2020∼2021賽季歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯盟小組賽J組第三輪比賽。當天，孫興慜在主教練何塞•穆裏尼奧出於節省體力的安排下坐在了替補席上，之後他在本隊以2比1領先的下半場第16分鐘替換盧卡斯•莫拉上場。孫興慜上場後，利用第壹次觸球機會，在禁區左側傳球給位置更好的隊友吉奧瓦尼•洛塞爾索，幫助後者進球徹底鎖定比賽勝局。在17秒鐘內，他就貢獻了壹次助攻，不僅刷新了自己的最短時間助攻記錄，還留下了攻擊點(進球或助攻)記錄。托特納姆熱刺隊以3比1獲勝，並以2勝1負的成績躍升至小組第壹。 孫興慜在上月19日與西漢姆聯隊的英超比賽中首發出場，並在45秒內攻入壹球。這是孫興慜的個人最短時間進球記錄。 英國媒體《倫敦足球》評價說：“孫興慜拿球總是很有威脅。”英國《天空體育》給孫興慜和洛塞爾索、莫拉、哈裏•凱恩壹起打出了隊內最高分8分。 當天，凱恩在上半場第13分鐘接到莫拉的角球助攻頭球攻破對方大門，打進了代表熱刺隊出戰的第200粒進球。凱恩僅僅用了300場比賽就打進200粒進球(歷屆隊內第3位)。 另壹方面，英國《每日快報》當天報道稱，“俱樂部主席丹尼爾•列維為了與孫興慜續約，親自參與了協商。向孫興慜承諾了與凱恩壹樣的周薪。 ”凱恩目前的周薪為20萬英鎊(約2.95億韓元)。 本賽季在各項賽事攻入10球並貢獻5次助攻的孫興慜將於8日晚9時出戰與西布羅姆維奇隊的英超比賽。

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