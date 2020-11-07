特朗普宣稱“選舉舞弊”，正式宣布不接受大選結果. November. 07, 2020 07:45. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普（照片）當地時間5日事實上正式宣布不接受總統選舉結果。民主黨候選人拜登確保過半選舉人票的可能性正在增大，但隨著特朗普預告大規模訴訟戰，預計混亂局面將長期化。 特朗普當天在白宮新聞發布廳舉行記者招待會表示：“我們不能放過他們竊取選舉（勝利）的事情”，“將會發生很多訴訟，我們擁有很多證據。”他接著說：“最終將由聯邦最高法院法官們做出決定。”也就是說，如果計票結果證明自己輸了，他不會承認失敗，而會把官司打到具有保守優勢的聯邦最高法院，試圖推翻結果。 特朗普聲稱：“郵政投票過於偏袒壹方”，“腐敗和舞弊仍在繼續，郵政投票正在破壞我們的系統。”他在推特上表示：“拜登最近聲稱獲勝的所有州，都將依法應對投票舞弊和州選舉欺詐行為。” 特朗普的記者會結束後，拜登在推特上針鋒相對地寫道：“誰也不能奪走我們的民主主義。現在和將來都不應該發生這樣的事情。” 拜登在佐治亞州（16張選舉人票）和賓夕法尼亞州（20張）等尚未完成計票的4個“搖擺州”保持優勢，或者緊追特朗普。拜登即使目前處於優勢的內華達州確定勝利的時間推遲，只要在賓夕法尼亞州獲勝，就能確保當選所需的270張以上選舉人票。如果拜登被歸類為拿下了亞利桑那，那麽只要在佐治亞州獲勝，也將超過“魔法數字”。

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