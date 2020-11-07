執政黨應停止妨礙調查脫核電站的壓力，不要瞻前顧後. November. 07, 2020 07:45. . 檢察機關開始調查“月城核電站1號機組”經濟性評價造假疑惑後，執政黨領導層和法務部長同時出面施壓，要求檢方停止調查。共同民主黨黨首李洛淵昨天將檢察機關的調查定性為“政治調查、濫用檢察權”，並表示“希望檢察機關立即停止既危險又魯莽的暴走”。他還表示：“不會坐視部分政治檢察官的行為。”該黨院內代表金泰年也表示：“檢方濫用調查權介入國政運營，是超越危險水平的動搖國政行為。”此前，法務部長秋美愛前天就執政黨議員提出的“（因在野黨的告發）委托調查”的國會質詢表示：“應該被駁回。我將在適當時期作為監督權者考慮必要的部分”，暗示將啟動追加的調查指揮權。 檢察機關壹著手調查，政權核心部門就動員起來向檢察機關施壓，這是史無前例的露骨介入。分析認為，檢方擔心調查會對文在寅政府的國政課題“脫核電站政策”產生負面影響，試圖露骨地施壓要求中斷調查或縮小調查。 但是，執政黨將脫核電調查說成是“政治調查”缺乏邏輯依據。檢察機關的調查是隨著監查院監查結果的移交和在野黨的告發狀受理開始的。檢察機關前天正式著手調查，可以大規模扣押搜查產業通商資源部和韓國水力原子能總公司，也是因為法院認可了調查的根據，並發放了檢察機關申請的大部分扣押搜查令。 監查院在監查中發現，產業通商資源部為了迎合文在寅總統的脫核電站政策基調，降低了作為提前關閉月城核電站1號機組依據的經濟性。在這壹過程中，是否有過濫用職權、偽造資料等犯罪行為，必須通過進壹步調查來查明。投入7000億韓元國民血稅，將壽命延長至2022年11月的月城1號機組，在4年多時間裏，是否有過不正當的權力指示，以及明知啟動中斷帶來的經濟損失卻予以默認或幫助的這些人的責任，都要壹壹查清。另外，在監查過程中，產業部公務員廢棄資料的原委及其背後，也應查明真相，並給予嚴懲。 即使沒有這些，執政黨動搖檢察機關的行為已經到了嚴重破壞法治主義和檢察機關獨立的地步。如果秋美愛部長通過下達中斷脫核電站調查的指示或相應的案件分配或調查組變動來妨礙正常的調查，那麽將會遭到這屬於棄置法治主義和檢察獨立的行為的指責。檢察機關應忠於法理，不要出現“另案調查”或“過度調查”的爭議，不要瞻前顧後，朝著真相邁進。

한국어