WKO斯卡裏奧內：“團員們說《阿裏郎》很美，非常喜歡，所以將其選為安可曲”. November. 06, 2020 07:41. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “雖然是在遠方進行的演奏，但相信壹起分享的音樂能夠幫助大家治愈因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而疲憊不堪的心靈。” 7日晚8時，在線上舉行的第31屆EAGON音樂會上，指揮德國符騰堡州海爾布隆室內樂團(WKO)的指揮家凱斯•斯卡裏奧內在接受本報電子郵件采訪時做出了上述表示。他就任2018 WKO首席指揮，領導樂團。演唱會將通過YouTube頻道和藝術文化專門頻道“Arte TV”實時轉播。下面是采訪內容。 ―據我所知，您在就任首席指揮之前，曾在2016年WKO音樂會上指揮莫紮特的36號交響曲《林茨》，受到了廣泛贊譽。WKO是什麽特點的樂團呢？ “WKO的優點是對作品和聲音的真摯和持續不斷的熱情。在此次演奏會上，將與小提琴演奏家李智允合作帶來莫紮特第5號小提琴協奏曲，莫紮特的曲子都是可以讓與WKO規模相近的樂團用新穎的詮釋來演奏的作品，因此對我們來說尤為重要。“ ―這次演奏會錄制應該已經結束了，您對和李智允的合作滿意嗎？ “我和WKO團員都很喜歡合演。李智允是壹位具有吸引視線、具有強烈音樂視角的演奏家。” ―很好奇您在後半部分演奏的《升華之夜》是出於什麽樣的意圖？ “雖然很難演奏，但這是壹部符合我們樂團編排的作品。這首曲子包含著克服逆境，向著更好目標前進的信息，在如今感覺更有意義。” ―您是否可以給壹些如何更加享受這場音樂會的提示.... “安可曲演奏了《阿裏郎》。這是壹首抒情而美麗的曲子，團員們都非常喜歡。想用這首歌表達對韓國觀眾的喜愛。我們期待新冠肺炎疫情早日結束，在實際演奏會場與觀眾見面。”

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