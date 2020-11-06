拜登時代即將到來，要盡快協調朝核同盟韓美懸案. November. 06, 2020 07:41. . 目前，美國總統選舉已進入法庭鬥爭的軌道。但從計票結果來看，民主黨候選人拜登當選已成定局。由於特朗普總統對郵寄投票提出訴訟等不服動向，短期內難免出現混亂局面，但拜登事實上已經確保過半數的選舉人票，特朗普要扭轉局面並非易事。現在，隨著拜登新政府的上臺，預示著美國將會出現巨大的變化。 拜登時代的開幕意味著結束特朗普總統4年的超速和越軌、重回正常的宣言。當然，拜登政策不會像特朗普政府上臺時那樣波瀾壯闊，但他提出治愈分裂和矛盾，很可能出現“只要不是特朗普政策，什麽都可以（ABT·anything But Trump）”的形態。在國內，預計不會出現特朗普式的歧視和排斥，而是為了恢復“包容和團結”的美國精神而出現全面的政策變化。 拜登強調的恢復美國價值觀，在對外關系中也會體現出來。特朗普打著“美國第壹”的旗號，拒絕充當世界警察的角色，無視與國際機構簽訂的協議，連同盟關系也精打算盤。這樣的特朗普外交使美國的國際威信掃地。現在，拜登將回歸以規範和價值為中心的自由主義國際主義路線，並作為全球領導人積極發揮作用。 預計韓半島政策也將發生巨大變化。首先，在對朝政策上，對於“自上而下”式的朝美對話，韓國應該放棄期待。拜登將朝鮮國務委員會委員長金正恩稱為“流氓”。如果朝鮮不實現完全無核化和人權改善就將加強制裁和施壓，隨之而來的朝鮮挑釁的可能性也令人擔憂。雖然韓國執政黨內部有人提到了“比爾·克林頓政府第三期”，並提出了便利的樂觀論調，但在朝鮮核開發初期的21世紀初克林頓政府看待該問題的視角和現在美國民主黨感受到的朝核問題的嚴重性以及解決方法，存在著天壤之別。在防衛費分攤額等韓美同盟問題上，雖然可以更加順利地進行溝通，但不亞於特朗普政府的對華強硬姿態會使韓國站在選擇的十字路口上。 美國政府的更叠經常導致韓半島局勢的劇烈動蕩。目前,美國大選結果尚不確定，韓國政府應加快啟動各種非正式渠道和人脈，正確把握美國預備政府的想法。以此為基礎，還要就同盟問題和對朝政策進行低調的協調。不應該出現沒有這些努力而壹邊談論“比爾·克林頓政府第三期”壹邊提出便利性樂觀論的情況。

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