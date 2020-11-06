擔心新冠變異...丹麥屠殺1700萬只養殖貂. November. 06, 2020 07:42. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 世界最大的貂皮生產國丹麥決定全數宰殺本國1700萬只貂。因為有人警告說，感染新冠病毒的貂發生突變病毒，有可能使目前正在開發的疫苗失去作用。 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，丹麥首相梅特·弗雷澤裏克森4日召開記者會表示：“在5個養貂農場發現了變異的新冠病毒。另外，經確認，有12人從貂那裏感染了病毒。” 丹麥保健當局宣布貂為公共保健威脅對象，並決定盡快宰殺本國農場飼養的1700萬只貂。僅屠殺費用最高就可達790萬美元（約合90億韓元）。這是因為，壹旦貂身上的變異新冠病毒擴散，有可能使世界各國正在開發的疫苗失效。 疫苗是以病毒內部的蛋白質等抗原物質為基礎制成的。如果發生變異，用現有的新冠病毒生產的疫苗很有可能成為無用之物。如果從人類身上移植的新冠病毒經過動物返回人類體內，可能會成為更加致命的形態。丹麥傳染病學家卡雷·馬爾巴克警告說：“這意味著丹麥有可能再次出現新的流行病。”世界衛生組織也擔心“這會對今後的疫苗開發產生負面影響”。 據丹麥農林食品委員會透露，全國1100多個農場每年生產1900萬張貂皮。這相當於11億歐元（約合15000億韓元）。丹麥養貂協會會長塔格·佩德森表示：“政府的決定對養貂產業界乃至丹麥來說都是災難。”似乎意識到了這壹點，弗雷德裏克森首相表示：“如果突然變異導致病毒擴散，丹麥應該對全世界承擔更大的責任。”據《衛報》報道，丹麥動物保護團體以此次事態為契機，主張應取消貂皮毛產業。 路透社報道說，在“貂風波”愈演愈烈的情況下，丹麥司法部長尼克·赫克魯普3日被確診感染新冠病毒，弗雷德裏克森等政府核心內閣成員進入自我隔離。

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