“屋子裏的網上旅遊”... “Chick-Lit”的復興. November. 05, 2020 07:55. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我長期以來夢想著某壹天能搬到巴黎去住。他們的總統不是和年輕、性感的學校老師結婚了嘛。” 在美國電視劇《艾米莉在巴黎》中，芝加哥總部的女上司非常羨慕被派到巴黎分公司的主人公艾米莉。對於艾米莉來說，只要是想在巴黎生活壹次的人，都會展開令人羨慕的事情和愛情相關的小插曲。該劇於上月2日在Netflix上公開後，在韓國成為人氣節目的第3名，人氣飆升。 以輕松幽默的方式講述20、30歲職場女性的工作和愛情的“Chick-Lit(雞仔文學)”正在復蘇。將意味著年輕女性的俗語“chick”和“文學(literature)”的縮略語lit合起來的“Chick-Lit”的開端是1999年英國小說《BJ單身日記》。2000年代在韓國也曾生產過《我的名字叫金三順》(2005年)和《我的甜蜜都市》(2006年)等講述平凡老處女的故事，但進入2010年代以後就消失了。 但是最近，在博客和社交網絡服務(SNS)上，出現了看《穿普拉達的女王》(2006年)和《欲望都市》(2008年)等舊雞仔文學作品並共享鑒賞的現象。《艾米莉在巴黎》在部分評論家“幾乎包含了所有庸俗情節”的苛評下，像奧黛麗•赫本壹樣穿著的艾米莉的衣服和裝飾品仍然很受歡迎。以該作品出道的男主人公盧卡斯•布拉沃在Instagram(照片墻)上成為了粉絲超過100萬的性感明星。對第二季的要求也非常強烈。 很多人分析認為，雞仔文學的“復興”很大程度上是因為新冠肺炎疫情。不能去海外旅行的觀眾對作品的背景—巴黎、紐約等地以“屋子裏的網上旅遊”來代替滿足。大眾文化評論家河在根表示：“年輕人積極消費異國背景的電視劇。懷念以前訪問過的旅行地的現象也產生了影響。” 有人指出，這是對Netflix等在線視頻服務(OTT)上相對艱澀、真摯的作品較多的情況的反作用。職場女性雖然自嘲地評價這是“漂亮垃圾”，但下班後還是想消費雞仔文學。 也有人認為，最近在韓國頗有人氣的青春電視劇《Start up》、《青春記錄》等女主人公活躍的作品也是雞仔文學的壹種。“年輕女性通過事業和愛情成長”的主題意識是青春劇和雞仔文學的共同點。 不僅是20、30多歲的女性，就連10多歲的女性也喜歡雞仔文學。電影評論家尹成恩表示：“雞仔文學《她們的故事》具有挑釁性的敘事魅力。講述10多歲青少年間的愛情和友情的網絡電視劇也作為雞仔文學的壹種占據了壹席之地。”

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