成熟的音之曲線... “讓我們壹起慶祝悲傷吧”. November. 05, 2020 07:38. by 林熙允記者 imi@donga.com. 上月31日晚,記者觀看了英國創作型男歌手薩姆•史密斯(28歲•照片)的線上演唱會。倫敦所在的歷史悠久的錄音室“Abbey Road Studio”裏布置的簡單舞臺非常生動。 暫時想象了壹下他的聲帶是用黃絨毯制成的。就像用日式切生魚片刀切紐約芝士蛋糕壹樣,吧塔,吧塔……壹個個圓圓的音符像松糕壹樣整齊,滲透到嘴唇上。他是壹位聽覺長官。 “大家都過得好嗎?在我們人生中最奇怪的時期,哪怕用這種方式,也想傳達我的新音樂。希望大家盡情享受。來壹杯茶或壹杯紅酒。” 畫面另壹邊,艾比路錄音室裏的史密斯雖然強調了“舒適”,但令人心情愉悅的緊張感使毛細血管收縮。他在1個多小時的時間裏演唱了新歌和代表曲目,還講述了創作新作品的故事。 “如果我是無拘無束的年輕/希望不要害怕失去…”(出自《Young》) 時隔3年發行的第三張正規專輯《Love Goes》(上月30日發行)的第壹首歌,從第壹小節開始就被這位還很年輕的歌手寫的矛盾的歌詞所說服。這就是史密斯獻上的成熟的音之曲線。像英國歌手伊默真•希普的《Hide and Seek》壹樣,史密斯的多種聲音分身用和音包裹主旋律的獨特無伴奏合唱曲。 史密斯2014年出道後,與阿黛爾(32歲)壹起以英國式靈歌•流行音樂敘事歌打動了世界人民的心。《I'm Not the Only One》、《Stay with Me》已經是21世紀的敘事歌經典。他家裏已經有4座格萊美獎、3座全英音樂獎、1座奧斯卡獎和金球獎(《007:幽靈黨》主題曲)獎杯。2年前來韓公演(首爾九老區高尺天空巨蛋體育場)中帶來的完美現場演唱實力和綢緞音色至今還像海市蜃樓壹樣留在我的腦海裏。 “這張專輯是輾轉倫敦、瑞典、洛杉磯、紐約等地與各路音樂家壹起制作的。第壹張專輯是出道專輯,所以非常辛苦,出第二張專輯的時候周圍壓力很大,但是此次的第三張專輯盡量自己享受,將內心的真實感受表達出來。” 與卡爾文•哈裏斯壹起制作的舞曲《Promises》的前奏響起後,史密斯跳著嬌媚的舞蹈,說“要把艾比路錄音室變成‘同誌酒吧’”。 史密斯在新作中最喜歡的歌曲是中性節奏敘事曲《So Serious》。 “‘把手伸到頭頂。像我這樣偶爾感到悲傷的時候’的歌詞或許是貫穿整張專輯的信息。讓我們大聲喊出 ‘來,大家壹起悲傷吧。讓我們以悲傷為傲,慶祝吧!’” 史密斯說:“在洛杉磯和其他音樂家完成這首歌的制作後,在陽臺上開著香檳壹起跳舞,這讓我印象最深。” 鋼琴抒情曲《For the Lover that I Lost》是去年席琳•迪翁首先發表的歌曲。史密斯以打破真聲和假聲的音樂學界限的特有過山車絕唱抹去了迪翁原來的痕跡,制作成了“薩姆•史密斯的敘事抒情歌”。 “偶爾會覺得自己是50多歲的人。好幾年沒去休假了。專輯制作結束了,現在我想去蘇格蘭的鄉村隨便穿點衣服,漫無目的地到處走走看看。下壹次與大家見面應該是在世界巡演的時候了…”

