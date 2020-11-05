美國總統選舉結果確定推遲……再次得到確認的分裂與預示對立格局的不確定性加劇. November. 05, 2020 07:38. . 美國總統選舉已於3日結束，但白宮新主人卻遲遲未能確定。這是因為，美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登都沒有獲得決定勝負的選舉人票“神奇數字”（270票）。雖然特朗普打破當初的計票結果預測，在搖擺州占據上風，但在部分搖擺州，包括郵寄投票在內的計票結果還需要進壹步觀察。在計票混戰持續的情況下，特朗普宣稱“巨大的勝利（big win）”，拜登則說“我們贏了”，各自吹噓獲勝。 這種最後階段的混戰源於美國特有的復雜選舉制度。首先，在50個州，有22個州承認選舉日以後到達的郵政投票。與投票結束後立即進行開票的韓國不同，開票日期可能推遲3到4天。在開票初期不分勝負的肉搏交戰地區，要想出現當選者輪廓，最快也要到本周末才能實現。但是也不能排除在這壹過程中因對計票結果不服而引發訴訟戰的可能性。在這種情況下，就會發生大選結束後幾周過去後還不能決定下屆總統這種前所未有的事態。 此前，美國壹直通過選舉結束後服從結果的文化，防止選後混亂於未然。但在此次大選中，別說是最低限度的品位，現任總統公然暗示不會服從選舉結果，出現了“強對強”的對決局面。特朗普總統和拜登的支持者之間發生的流血沖突隨處可見。雖然以往各次選舉如果過於激烈，也會經常發生這樣那樣的不祥之事，但並沒有達到這種程度。只靠團結支持層贏得選舉的“選舉至上主義”得勢，在很多關鍵時刻起到引領國民團結作用的民主主義系統陷入了危機。 在此次大選中暴露出的美國社會政治分裂和理念之間、種族之間、階層之間的對立局面，無論誰當選下屆總統，都會對發揮團結的領導能力產生很大的障礙，對內政和對外政策都會產生深遠的影響。如果考慮到超強大國美國在世界上的影響力，領導能力下降對國際局勢的影響可能會更大。從我們的立場來看，包括朝鮮嚴重的核威脅在內，矛盾的火藥庫遍布世界各地。 不管下屆美國政府的領導人是誰，在內政上支持基礎越脆弱，對外就會受到流向本國優先主義的誘惑。隨著政治、經濟等全方位蔓延的中美霸權競爭持續，世界經濟將繼續蒙上陰影。對於依賴出口的韓國來說，美國新政府的對外貿易政策越模糊，在政策執行上就會越困難。這就是全世界都在密切關註美國下壹任領導人危機帶來的影響的原因。

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