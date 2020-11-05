時間的怪物 . November. 05, 2020 07:38. . 這真是壹幅奇怪的畫。分別看向不同方向的三個男人的頭部畫在壹起。左邊是長胡子的老人，中間是濃胡子的中年男子，右邊是金發的年輕英俊青年。下面畫著三只動物的頭像，方向和男人們壹樣。不知道是三個人，還是三頭怪獸，動物們登場的原因又是什麽呢。畫家為什麽畫出這種謎壹樣的畫兒？ 繪制該畫的蒂齊亞諾是16世紀威尼斯最有名的畫家，也是最早在國際上活動的畫家。他擅長宗教畫、神話畫、肖像畫，甚至臥室用裸體畫，因此，包括神聖羅馬帝國的皇帝卡爾五世在內，羅馬教皇和意大利君主都是他的顧客，享受到了當代最高聲譽。壹路順風順水的他，在老年所畫的這幅畫是將人生的三個階段比喻為動物的寓意畫。陽光照進的右邊是青年時期，中間是充滿活力的中年時期，左邊是老年期。青年的狗象征著忠誠和未成熟，中年獅子象征著勇猛和堅強，老年狼象征著貪欲和狡猾。為什麽偏偏把經驗老到的老年比喻成狼呢？雖然看不清楚，但從畫上方刻著的拉丁語文句中可以推測畫家的意圖。“從昨天開始學習，為了不耽誤明天，今天要慎重行動”，這是要吸取過去的失誤，慎重、智慧地活到現在，不要成為因貪欲而毀掉人生。 與題目不同，還有人把畫闡釋為“罪和懺悔的寓言”。因為老人的臉長得像蒂齊亞諾，所以是追悔年輕時候的輕率和錯誤的畫家的自畫像。人活著誰都會犯錯誤。雖然懺悔是正確的，但是選擇合理化的情況也很多。而且人類不是遺忘的動物嗎？很容易忘記不利的過去。也許畫家是想通過這奇怪的肖像畫警告人們，不能成為忘記過去的時間的怪物。

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