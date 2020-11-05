現代汽車：“到2025年為止，將在中國普及3000輛氫電卡車”. November. 05, 2020 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車將在中國普及氫電卡車，加速擴大中國氫能經濟事業。 現代汽車4日表示，與中國首都北京所在的“京津冀”地區、經濟城市上海所在的“長江三角洲”地區的企業接連簽訂了構建氫能經濟生態系統的業務協議(MOU)。 首先，現代汽車於上月27日與上海電力股份有限公司、上海舜華新能源系統有限公司、上海榮華融資租賃有限公司等長江三角洲地區內的主要能源及金融公司簽訂了MOU。其目標是，建立氫氣加氫站及氫氣生產設備，推進氫燃料電動汽車運營金融服務，到2025年為止，在該地區普及現代汽車3000輛以上的氫電卡車。 本月4日，現代汽車又與中國鋼鐵集團安泰科技股份有限公司及河鋼集團河北鋼鐵工業技術服務有限公司簽訂了MOU，在京津地區構建氫氣加氫站和示範運行氫電卡車，並計劃在2025年之前普及1000多輛氫電卡車。現代汽車商用事業本部長(副社長)李仁哲表示：“我們計劃在中國市場構建不僅銷售氫燃汽車，還運營氫氣汽車租賃、加氫站等整個氫生態系統的事業生態系。”現代汽車在瑞士初期也為了減輕對購買氫電卡車費用感到負擔的物流企業的負擔，以收取使用費租借車輛的形式來普及氫電卡車。 中國氫電汽車所用的氫原料“附生氫”(石油化學工程的副產品)非常豐富，由於持續擴充產業基礎，卡車需求壹直占據市場，氫電卡車市場發展潛力非常充分。不僅是中央政府，地方政府也加快了氫燃料電動汽車的普及、構建氫氣生產和加氫所需的基礎。 為了配合政府提出的到2030年為止普及100萬輛氫電汽車的目標，現代汽車上月也提出了到2030年為止向中國出口2.7萬輛氫電卡車以上的目標。這超過了同期向北美和歐洲分別出口1.2萬輛和2.5萬輛的目標。

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