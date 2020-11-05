“續約之後孫興慜的年薪達到153億韓元...與凱恩同級”. November. 05, 2020 07:39. by 李承鍵 why@donga.com. 為了挽留“超級Sonny”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺•照片)，球隊大幅提高了他的薪資待遇。 英國當地媒體4日報道稱：“托特納姆熱刺俱樂部老板喬•路易斯批準了給孫興慜提供20萬英鎊(約2.96億韓元)的周薪並另發獎金的方案，期待在年底前完成合同。”如果同意俱樂部提出的續約條件，孫興慜的年薪將上升到隊內共同第壹位，英格蘭超級聯賽(EPL)並列第9位。 據體育合同信息網站“Sportrac”透露，孫興慜目前的周薪為14萬英鎊(約2.1億韓元)，年薪為728萬英鎊(約107.7億韓元)。繼周薪20萬英鎊、年薪1040萬英鎊(約153.8億韓元)的哈裏•凱恩(27歲•英國)和坦吉•恩東貝萊(24歲•法國)之後，在隊內排名第3位，在英超所有球員中排名第28位。 孫興慜的合同期限還剩3年左右。托特納姆熱刺隊於2015年8月花費高額轉會費從德國勒沃庫森隊引進孫興慜，雙方簽訂了5年合同，合同期限到2020年，之後在2018年7月把合同延長至2023年，並大幅提高了其薪資待遇。 孫興慜在本賽季英超聯賽中攻入8球、助攻2次，並列聯賽射手榜首位、攻擊點榜第二位等，正在度過最佳賽季。

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