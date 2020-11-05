拜登如能在“銹帶”贏得兩處和內華達，尚有可能逆轉. November. 05, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統特朗普在最後關頭發揮後勁，對民主黨候選人拜登形成強烈壓力。特朗普在主要搖擺州幾乎確定當選或領先，正在把局面引向有利的方向。但拜登也有逆轉的可能性。結果，只有開票相對緩慢的三個州（威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州）初現輪廓，才能決定勝負的方向。 截至4日淩晨2時（韓國時間4日下午4時），特朗普在主要競爭州中，在佛羅裏達（29票）、德克薩斯（38票）、威斯康星（10票）、密歇根（16票）、賓夕法尼亞（20票）、北卡羅來納（15票）等地領先。佛羅裏達州和得克薩斯州的勝利已成定局。雖然北卡羅來納州的票數差距不大，但由於95%的計票工作已經結束，拜登逆轉的可能性不大。 但是，由於“銹帶”3個州的計票只進行了60%至70%，而且還有許多有利於民主黨的郵寄投票尚未開封，因此不能斷定哪壹方會獲勝。 拜登在亞利桑那州（11票）和內華達州（6票）等西部搖擺州領先於特朗普。在傳統上共和黨傾向較強的佐治亞（16票）也追擊特朗普至相差2個百分點左右。據分析，在佐治亞州剩余的票數中，支持民主黨的縣的票數相對較多。另外，在不適用選舉人團贏者通吃方式的兩大州（緬因州、內布拉斯加州）中，特朗普和拜登各自有望獲得1張選舉人票。 如果在這種情況下，假設北卡羅來納州以特朗普的勝利和亞利桑那州以拜登的勝利而得出結論，那麽可以決定白宮主人的剩余州將縮小到威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州、佐治亞州、內華達州等5個州（68票）。拜登獲得238張選舉人票，特朗普獲得232張選舉人票，再通過其他5個州，總共獲得270張以上的候選人獲勝。 拜登要想確保270票，即使讓出佐治亞，也要在“銹帶”3個大州中的2個和內華達州獲勝。這些州在開票後半段，對拜登有利的郵寄投票開票量會越來越多，因此拜登方面期待在最後關頭能反敗為勝。 相反，如果特朗普壹定要拿下佐治亞州，並在威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞等3個州中的2個以上州獲勝，就可以連任。如果在內華達州也成功逆轉，在3個“銹帶”州中只要有1個州獲勝，就有勝算。 預計，此次總統選舉的命運將取決於完成開票需要時間的“銹帶”結果。其中，賓夕法尼亞承認直到6日抵達的郵寄投票，因此，如果想完全結束計票，必須等到周末。如果在這裏不分上下，只能等到最後壹票開票時才能決出勝負。

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