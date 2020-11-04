帶領全北現代隊連續兩年奪得聯賽冠軍的主教練莫萊斯即將離隊. November. 04, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在擔任職業足球全北現代隊主教練期間，連續2年獲得K1聯賽冠軍的主教練何塞•莫萊斯(55歲•葡萄牙•照片)預計將在本賽季結束後離開球隊。 莫萊斯教練2日在接受葡萄牙媒體《RR》的采訪時說：“今年與全北隊2年合同期滿後將不再繼續留在球隊。我想嘗試著帶領其他球隊前行。”據悉，莫萊斯教練受到了來自中國和葡萄牙等職業球隊的邀請。 據全北相關人士透露，莫萊斯教練最近向球隊委婉地表達了不再續約的意思，他說，“我已經帶領球隊兩次(2019年、2020年)拿下K1聯賽冠軍，盡到了自己的責任。”該相關人士補充說，“如果莫萊斯教練明確表明離開的意思，我們將尊重他的決定。”因此，預計莫萊斯主教練將執掌全北隊的教鞭，直到結束與蔚山隊的足總(FA)杯決賽(11月)和亞洲足球聯盟冠軍聯賽(11~12月)征程為止。 曾在皇家馬德裏隊(西班牙)、國際米蘭隊(意大利)等歐洲豪門球隊擔任助理教練的莫萊斯主教練填補崔康熙主教練(現上海申花隊主教練、K1聯賽冠軍6次)留下的空位，從2019賽季開始執掌全北隊的教鞭。有評價稱，莫萊斯主教練維持崔教練打下的全北隊的戰鬥力，保住了聯賽最強者的地位。 下任全北隊主教練的有力人選是從崔康熙教練時期開始指導球員的助理教練金相植(44歲)。1日結束現役生活，目前正在參加亞洲足球聯盟(AFC)A級教練培訓會第2次課程的李同國(41歲)只要獲得A級教練資格證，就可以擔任教練。但是，對於何時開啟自己的執教生涯，李同國的立場是再留壹些時間考慮壹下。

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