如果特朗普要求對郵政投票重新驗票，可能超過明年選舉時間. November. 04, 2020 07:39. by 韓基載記者、權五赫記者 record@donga.com、hyuk@donga.com. 韓國政府認為，美國大選結果會嚴重動搖韓半島外交格局，因此成立了特別工作組，正式著手準備對策。如果美國總統特朗普再次當選，朝美首腦間重啟無核化談判的可能性就會恢復，但韓美同盟再次面臨難關的可能性也很大。如果民主黨候選人拜登當選，韓美間的防衛費分攤額磋商就會出現突破口等，韓美關系穩定的可能性會提高，但是很難期待驚喜的朝美首腦會談。 韓國外交當局人士3日表示：“已經多次召開特別工作組會議，應對美國總統選舉結果帶來的各種情況。”外交部從8月開始以北美局和朝核外交企劃團等為中心，組織了25人規模的特別工作組，對美國總統選舉的影響進行分析。政府的方針是，事先準備拜登當選後要傳達的賀電，但如果特朗普再次當選，將通過現有的外交渠道立即恢復溝通。 外交部高級官員稱，康京和外長正在推進在選舉後的本月內訪問美國，為了廣泛與美國磋商政策，不僅是韓半島和平交涉本部長李度勛，北美局局長等也會隨行。據悉，統壹部長李仁榮也正在討論下個月訪美的方案。 拜登如果當選，很有可能不會采取特朗普總統特有的破格的“自上而下”方式的朝美無核化談判，而是采取“由下至上”的方式，即通過工作磋商來制定無核化方案。因此，期待特朗普即興決定對朝政策的韓國政府的對朝政策也將不可避免地大幅修改。專家們預測，拜登政府上臺後，只有美國在與朝鮮以縝密的工作磋商為基礎，制定出明確的無核化藍圖時，朝美首腦會談才有可能舉行。相反，如果特朗普成功連任，政府可能會正式啟動以明年舉行的東京奧運會為杠桿、尋求突破朝美僵局的對朝戰略。白宮國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩也在青瓦臺國家安保室主任徐薰上個月訪美後公開表明了這壹可能性，因此有分析認為，特朗普政府通過體育活動營造和平氛圍的政府方針將起到壹定作用。 很多觀察人士認為，在重視同盟的拜登政府中，韓美間主要矛盾問題的防衛費分攤額磋商會相對提前達成協議。特朗普壹直公然提出的裁減駐韓美軍規模或撤走駐韓美軍，也很有可能保持穩定。相反，隨著對華強硬基調的持續，對韓國施加“牽制中國”的參與壓力，在此過程中，美國對韓美日三角合作的要求將越來越強烈。 不過大多數預測認為，壹旦特朗普第二屆政府上臺時，隨著美國拿防衛費分攤額磋商來要求韓國承擔同盟費用的高強度壓迫，韓美關系會變得不安定。有預測認為，在特朗普總統周圍，已經沒有了勸說重視韓美同盟的幕僚，在特朗普總統的第二個任期內，裁減駐韓美軍將成為現實。

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