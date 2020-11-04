鬥山工程機械在中國生產的挖掘機累計突破20萬臺. November. 04, 2020 07:40. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 鬥山工程機械有限公司3日表示，在中國國內生產的挖掘機累計突破了20萬臺。這是公司自1994年10月進軍中國市場後時隔26年達成的紀錄。 在中國煙臺擁有工廠的鬥山工程機械在2001年累計生產超過了5000臺。當時，日本建築機械企業搶先占領中國市場，但隨著攻擊性的市場營銷和最新產品的推出，自2000年代以後，在中國的海外建築機械企業領域占有率躍居首位。從2000年代中期開始年產量超過1萬臺，2010年年產量超過2萬臺，並逐漸增長。 此次20萬臺的累計生產記錄在進軍中國的海外建築機械公司中尚屬首次。除了中國當地企業，鬥山工程機械在挖掘機市場的第三季度(7~9月)占有率達到了22.8%。鬥山工程機械目前正與美國建築機械企業卡特彼勒(Caterpillar)就市場占有率第壹、二的位置展開激烈競爭。 鬥山工程機械去年在中國銷售了1.5萬多臺建築機械。今年，雖然因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致市場停滯，但截止到第三季度共銷售了1.4348萬臺，與去年業績幾乎持平。鬥山工程機械為了適應中國挖掘機市場的增長趨勢，計劃繼續推出新產品和特殊裝備。另外，為了中國地區社會的發展，還推進支援落後地區青少年學業和改善教育環境的社會貢獻活動。

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