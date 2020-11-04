自費遊覽了世界300個圖書館的館長. November. 04, 2020 07:39. by 崔고야 best@donga.com. 道谷信息文化圖書館館長趙金珠(52歲)自己掏腰包訪問了世界300多個圖書館。旅行時，旅遊景點被拋在腦後，只去圖書館。2日，記者在首爾江南區道谷信息文化圖書館見到了趙館長，她表示：“我覺得很有必要把外國圖書館的好處介紹給韓國圖書管理員。”她最近出版了介紹世界圖書館文化的《讓我心動的世界上的圖書館》(木鉛筆)。 趙館長正式探訪圖書館是在2015年。當年去世的婆婆攢下了在此期間寄去的生活費，留下了壹大筆錢。為把這筆錢花得有意義而苦惱的結果就是圖書館旅行。對於在美國大學攻讀文獻信息學、在韓國和美國從事了10多年圖書管理員工作的趙館長來說，這也許是理所當然的選擇。 在2017年4月就任館長之前，她壹直在歐洲、美國、亞洲的圖書館工作。就任後直到新冠肺炎疫情發生之前，在節日連休期間也申請年假，去了各國的圖書館。 具備災難信息系統的日本圖書館、將環境破壞最小化的臺灣圖書館、比購物商場更大的中國圖書館等，雖然有很多讓人瞠目結舌的地方，但唯獨吸引她的地方是擁有“青媒體(Youth+Media)室”的歐美圖書館。青媒體室作為10~15歲青少年的專用空間，是涵蓋了同齡人聚在壹起散發魅力和休息的綜合文化空間。 美國伊利諾伊州博林布魯克市的“Fountaindale”公共圖書館允許借出影像和音響設備，鼓勵創作活動；芝加哥“Herald華盛頓”圖書館中心則提供樂隊練習室，而不是強調肅靜感。在挪威奧斯陸的“Biblo Toyen”公共圖書館可以做飯吃和睡覺。 趙館長說：“在國內圖書館建立青少年空間已成為圖書館旅行的最終目標。”據說，當她造訪美國圖書館時，如果將其介紹為“江南區代表性圖書館”，就會因為鳥叔的《江南Style》而以為是從豪華圖書館來的，因此受到圖書館師生的熱烈歡迎。 但是，與在人口只有4萬~8萬的小城市也征收圖書館稅並接受捐款，預算豐厚的美國不同，這成為了絆腳石。幸運的是，去年她拿到了1000名江南區居民的簽名，並得到了江南區預算投資的承諾。 “韓國的孩子們很不幸。教育熱度高的江南區情況更嚴重。能代替學院，並且父母會安心送去的地方只有圖書館。即使現在需要花錢，只要投資設施，再加上專家指導常駐，相信孩子們能在圖書館找到夢想。”

한국어