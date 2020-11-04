美國和中國，我們的同盟在哪裏？. November. 04, 2020 07:40. by 黃仁贊 hic@donga.com. 中國把壬辰倭亂稱為“抗倭援朝戰爭”。意思是中國幫助遭受日本侵略的朝鮮的戰爭。 中國在400多年後爆發的6·25戰爭中也適用了這種觀念。“抗美援朝戰爭”。也就是說，這是中國幫助遭受美國侵略的朝鮮的戰爭。雖然與解讀為“中國拯救了遭受外國勢力侵略的朝鮮”相類似，但兩者存在差異。壬辰倭亂始於日本的侵略。但6·25戰爭是中國承諾援助的情況下朝鮮發動南侵而開始。中國也可以被解釋為戰爭“共犯”。 對於今年迎來70周年的6·25戰爭，中國提出了“正義”與“和平”。這是在強調戰爭正當性。據說，中國稱在目前仍處於停戰狀態的6·25戰爭中取得了勝利。 中國國家主席習近平上月19日表示：“抗美援朝戰爭的勝利是正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利。”他在23日表示：“再強大的國家、再強大的軍隊，如果欺負弱者、擴大侵略，就會頭破血流。”這被解釋為主要是對美國的警告。 但是，我們自然也會感到不自在。中國將抗美援朝戰爭紀念日定為10月25日，是中國軍隊在平安北道雲山突襲國軍1師團的日子。據說，當時中國為了在參戰後的首場勝利中無條件取勝，把戰鬥力相對較弱的國軍作為優先目標。習近平主席10月19日參觀了“抗美援朝出口作戰70周年展覽”。這是70年前中國軍隊跨過鴨綠江踏上韓半島土地的日子。 事實上習主席在10年前也差不多。2010年10月15日，“抗美援朝出國作戰60周年座談會”在北京人民大會堂舉行。他說：“抗美援朝戰爭是維護和平、抵抗侵略的正義戰爭。”這是當時被選為中央軍事委員會第壹副主席的習近平代表國務院和中央軍委發表的演說中提到的。他還說：“60年前發生的戰爭是帝國主義強加給中國人民的”，“向做出這壹戰略性（參戰）決定的政府致敬。” 隨後，時任韓國外交部長金星煥反駁說，“戰爭由朝鮮南侵引起是無法改變的事實”。美國國務院負責宣傳的副國務卿菲利普·克勞利諷刺說：“對我來說，這並不正確。”韓美兩國立即反駁後，新華社和人民日報刊發了包括6·25戰爭是朝鮮南侵戰爭立場的中國國防大學教授的文章。也有分析認為，這是在中國出面收拾殘局。 但這次卻紋絲不動。雖然韓美政府就習近平主席的6·25戰爭歪曲言論反駁稱“與事實不符”，但中國沒有做出任何解釋。變本加厲的是，中國共產黨的青年組織共青團還強辯稱：“6·25戰爭不是朝鮮的南侵戰爭，而是韓半島發生的內戰。” 在過去的10年裏，中國發展迅猛，幾乎堪與美國爭奪世界霸權。習主席本人10年前也大有希望出任下屆領導人，但現在已站在權力的巔峰，正在鞏固長期執政體制。 壹直以來，我們不分保守和進步政權，都致力於加強與中國的關系。5年前時任總統樸槿惠在抗日戰爭勝利70周年登上天安門城樓，最近美中矛盾激化的情況下現政府不積極回應美國提出的參與反華戰線的要求，也是出於這樣的考慮。但是，中國卻將韓國軍隊13.8萬人死亡、45萬人受傷、100萬平民犧牲的戰爭稱為正義的戰爭。這種行為，難以看到絲毫對韓國的關照。 無論誰在3日的美國總統選舉中獲勝，對華強硬基調都難以緩和。無論是特朗普總統連任，還是民主黨候選人拜登入主白宮，都壹樣。選舉結束後，在對華政策進行整頓時，美國很有可能更加露骨地要求我們大腦皮層美中之間做出選擇。今年是6·25戰爭70周年，現在只剩下不到兩個月了。現在是冷靜地觀察今後應該采取什麽樣的同盟戰略的時候了。

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