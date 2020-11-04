美國大選在“煽動與分裂的政治”造成的極端對立中發出的警告. November. 04, 2020 07:40. . 美國總統選舉最早將於今天下午揭曉。但是，那是在不管哪個候選人某壹方大獲全勝時才有可能。如果搖擺州的微弱勝負持續下去，很有可能陷入郵政投票的開票延遲、訴訟戰、暴動事態等混亂的泥潭。也有人說，早就暗示不服選舉結果的美國總統特朗普，計劃盡快宣布勝利。劇增的槍支購買、接連發生的沖突、充滿緊張感的市中心氛圍已經仿佛到了戰爭前夕。 壹直支撐美國民主主義的服輸傳統、和平移交政權的歷史也面臨威脅的危機，由此可見此次大選是分裂美國社會和矛盾的選舉。選舉戰始終是“特朗普對反特朗普”的對決。雖然拜登壹直高呼“恢復”被特朗普在任期間毀壞的美國，但並沒有表現出明顯的存在感。相反，美國社會分成了特朗普和非特朗普，選舉成了對“特朗普政治4年”的審判。 4年前特朗普當選美國總統是“特朗普現象”的產物。雖然特朗普總統是由與真人秀沒有兩樣的政治行為、未經驗證的分裂言辭、不分時間的濫發推特、再加上狂熱的支持層造就的，但其根源是西方世界對世界難民浪潮的危機感。中東的內戰和混亂制度的移民隊伍經過歐洲接連封鎖國境、極右主義得勢、英國“脫歐（英國退出歐盟）”，最終導致特朗普總統的誕生。 特朗普總統的表現忠實於這種背景。禁止中東難民入境、設置墨西哥國境墻、種族主義言行順應了主要支持勢力白人中下層的要求，給和諧和妥協的民主主義帶來了很大的瑕疵。對外關系方面，也出現了接連退出國際公約、對同盟國粗暴施壓、炫耀與獨裁者的紐帶等現象。對於這樣的特朗普政治，學術界雖然不露骨，但把其定性為更具威脅性的“類似法西斯主義”的議論接連不斷。 特朗普政治是時代的產物。這壹選舉始終是美國人的審判。但考慮到由它產生的“特朗普效應”，審判的影響不會只限於美國。特朗普式非正常化的日常化使世界人民變得遲鈍。到處都出現了模仿這些、眼中只有支持層並播撒分裂種子等煽動性政治。特朗普的政治顯示出，成熟的民主主義在煽動和分裂的策略下也是多麽容易動搖，全世界都在關註他的命運。

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