3日美國總統選舉，站在消除與擴散不確定性十字路口的超級力量. November. 03, 2020 07:28. . 美國總統選舉今天舉行。如果是其他選舉的話，韓國時間明天下午就會出現當選的輪廓，但是這次選舉無法預測。多數輿論調查都認為民主黨候選人拜登占上風，但在決定勝負的競爭州，美國總統特朗普正在縮小差距。由於創紀錄的提前投票，有可能推遲開票時間，而且如果不是某壹方大獲全勝，很有可能引發不服選舉結果、訴訟戰和騷亂事態。 此次美國總統選舉是決定世界最強超級大國美國走哪條道路的選舉。4年前推翻輿論調查預測當選的特朗普總統，將自由主義和國際主義的傳統對外政策修改為美國最優先的單邊主義。在國內，也出現了排斥移民和種族主義傾向。最近，隨著應對新冠疫情的爭議和愈演愈烈的特朗普總統的“美國第壹”路線，是進壹步加速，還是以4年的偏離行為告終，現在處於十字路口。 所有國家都是把本國利益放在首位的自私的存在，世界領導國家也不例外。即使特朗普總統落選，美國優先主義（特朗普主義）也只是速度問題，還會持續下去。但是，在新的霸權國家崛起和國內極端分裂的內外強烈挑戰下舉行的此次選舉結果，將極為明確地決定今後美國的行動方式和態度，究竟是單邊主義速度戰還是多邊主義持久戰。 美國總統選舉的結果對韓國的影響比任何時候都大。無論誰當選，為了牽制中國，印度太平洋戰略和韓美日三角聯盟的強化很有可能照常進行，夾在中美矛盾之間的韓國進退兩難的局面只能繼續下去。在韓美關系上，如果特朗普政府被延長，防衛費分攤額等同盟壓力將更加劇烈，拜登新政府也許能喘平壹口氣。在對朝政策上，除了明顯的接近方法差異之外，還會讓韓國政府陷入另壹種是“外交秀”表演還是無核化與人權相結合的苦惱中。 民主主義必然是嘈雜而混亂的。花費的時間和費用也大。但在這樣的混亂中，50個州（國家）的巨大聯合體美國總是尋找新的整合之路，今天仍然屹立於世界先導國家之列。因為今天的選舉，給美國乃至全世界帶來的不確定性可能不會馬上消失。這將是考驗大家忍耐力的時間。要冷靜地觀察結果，在縝密的資產負債表下，應對任何可能性。

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