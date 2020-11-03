戰鬥的民族. November. 03, 2020 07:28. . 南蘇丹的努比亞人、尼泊爾的廓爾喀人、土耳其的庫爾德人、中東的貝都因人……世界上有因天生的勇猛和戰鬥氣質而聞名的民族。 調查這些民族的歷史時，會發現他們生活中的戰爭歷史太久了，會大吃壹驚。努比亞人自古埃及時期起就遭到了侵略。每當聽到庫爾德人的故事時，都會感到憐憫。盡管有著堅韌的鬥誌、戰鬥力、團結力，在過去數十年裏，反復上演著被周邊強國席卷而戰、被利用、被背叛的歷史。最近，庫爾德在與“伊斯蘭國”的戰爭中表現得非常勇猛，但戰爭壹結束，庫爾德又再次重蹈了命運的覆轍。 庫爾德人的這種命運可以追溯到公元前11世紀。在中東地區被稱為“最早的帝國”的亞述首次發動征服戰爭時，曾是君主的提格拉德費萊塞壹世首次入侵的地區是庫爾德族的土地。當時，亞述並非獨自入侵庫爾德斯坦。征服軍從北方的西北部安納托利亞地區出發，他們和亞述發生沖突，庫爾德人的土地也被卷入戰爭。只是因為沒有記錄而已，他們之前也像是有過和平的生活。 到這種程度，人們不禁要懷疑他們是真正的戰鬥民族，還是地政學環境造就的。我認為是後者。但無論是先天還是後天，他們都在幾千年的命運、現在還沒有結束的痛苦中詛咒自己，沒有放棄，所以現在他們仍然在苦難中戰鬥。 人是社會性動物。有人說，人不能獨自生活。這是祝福也是詛咒。所有社會都生活在內部矛盾和外部侵略的危險之中。雖然其概率因各自地緣政治條件而不同，但對應方法都壹樣。壹個都不能放棄，壹個也不能回避。為此，應該學會與戰鬥法共存的方法。任何壹項都不能否定或放棄。

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