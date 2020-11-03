起亞汽車-韓國GM出口增加，銷售呈恢復趨勢. November. 03, 2020 07:28. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 上月，得益於汽車生產和購買心理的恢復，韓國國內5家整車企業從年初的低迷狀態中逐漸恢復過來了。 2日，據整車企業公開的10月份銷售業績統計結果顯示，起亞汽車、韓國GM、雙龍汽車得益於內需增長和出口恢復，銷量比去年10月份有所增加。 起亞汽車得益於運動型多功能車(SUV)在美國的銷售好轉等，出口比去年10月份增加7%，超過了內需增長率(1.8%)。今年1~10月的累計銷售也僅比去年同期減少7.2%，部分抵消了新冠肺炎疫情帶來的低迷。韓國GM也因在美國的SUV人氣，“雪佛蘭開拓者”和“別克昂科拉GX”領銜的出口增加了2.4%。 相反，現代汽車和雷諾三星汽車同期的銷售量分別減少了4.2%和49.2%。雷諾三星汽車的日產“Rogue”委托生產雖然在今年年初結束，但由於未能提前確保追加出口量，導致出口大幅減少了93.9%。 國內整車業界為迎接“韓國促銷節”等年末商機，正在準備大型促銷活動。但是，他們擔心勞資矛盾長期化，生產差池是否會阻礙業績的恢復。工會拒加班，上月31日和2日展開部分罷工的韓國GM在出現8000多輛車的生產差池後，韓國汽車產業協會1日曾擔心說：“在SUV出口訂單不斷擴大的情況下，因部分罷工導致生產停滯，可能會再次挫敗扭虧為盈的希望。”

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