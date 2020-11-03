文在寅：“繼防疫之後，要打造經濟模範國家”. November. 03, 2020 07:28. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統（照片）2日表示：“從明年上半年開始，韓國經濟將進入正常軌道”，“政府將和國民壹起，繼防疫模範國家之後，打造經濟模範國家。”推進“韓國版新政”等，強調經濟活性化的文在寅提出了“經濟模範國家”的新目標。但是也有人指出，在全世界對新冠疫情再次擴散的擔憂日益增大的情況下，不能樂觀地看待部分經濟反彈信號。 文在寅當天在青瓦臺主持召開首席秘書和助理會議並表示，“從最近的指標可以看出，克服了此前的困難，經濟迅速恢復”，並提到了第三季度國內生產總值（GDP）增長率、9月份產業活動的“（生產、消費、投資）三增加”、消費心理指數以及企業景氣指數的好轉等。文在寅表示：“由於新冠疫情再次擴散，法國、德國等世界各國重新采取封鎖措施，世界經濟的不確定性很高，因此仍然不能掉以輕心”，“如果第四季度繼續保持經濟反彈的趨勢，韓國經濟將從明年上半年開始挽回新冠疫情的沖擊，進入正常軌道。” 他接著表示：“我們將吸取新冠經濟危機的教訓，進壹步提升我們的制造業，提高競爭力”，“韓國版新政將進壹步促進制造業的革新，同時進壹步提高制造強國韓國的地位。” 有人指出，文在寅可能樂觀地展望了經濟形勢。因為韓國銀行等分析認為，現在還不能看作是“V型”經濟反彈。韓國銀行經濟統計局長朴陽秀（音）10月27日在第三季度實際國民生產總值說明會上表示：“從國民生產總值趨勢來看，仍然低於去年第四季度的水平”，“還沒有達到以前增長的趨勢線，所以現在說V字型反彈還為時過早。”

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