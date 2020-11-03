“美國優先主義”的命運將在3日見分曉. November. 03, 2020 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 當地時間3日，被評價為“美國政治史上最重要選舉”的2020年美國總統選舉拉開帷幕。以“特朗普對反特朗普”的構圖進行的此次選舉結果，將決定正在折騰全世界的“美國優先主義”是否會再持續4年。 如果特朗普成功連任，他所推行的“美國優先主義”的浪潮將更加強烈。特朗普第二屆政府很有可能繼續推行“走自己的路”式的新孤立主義，而不是通過與國際機構和同盟合作的多邊主義外交。相反，民主黨總統候選人拜登則批評特朗普這種對外行動削弱了美國在國際舞臺上的影響力，並宣稱要加強與盟國的合作，恢復多邊主義。根據此次大選結果，預計韓半島局勢也會發生變化。 此次大選也是美國人民究竟是選擇不顧同盟國的指責繼續推進本國優先主義，還是選擇回到在全球舞臺上恢復力量的傳統美國。英國《獨立報》分析稱：“在美國選舉中幾乎沒有主要討論過外交政策，但此次大選將成為全世界歷史上影響最大的選舉。” 特朗普在距選舉只剩兩天的1日，壹天就展開了從北部密歇根到南部佛羅裏達的5個州的廣泛遊說，自信地說：“選舉日將會湧來巨大的紅色浪潮。”在超過9300萬人（2016年全體投票者68%）的提事投票者中，民主黨的支持者幾乎是共和黨的兩倍，在這種情況下，他敦促自己的支持者在選舉當天聚集起來進行投票。 拜登在賓夕法尼亞州費城進行遊說，批評特朗普應對新冠疫情的失敗等，並猛烈攻擊道：“特朗普現在該收拾行李回家了。”這也是在呼籲結束“特朗普牌政策”。 據選舉情報分析企業“真清晰政治”的分析，在競爭州中南部“陽光地帶”的佛羅裏達州、北卡羅來納州、亞利桑那州等地，特朗普與拜登的支持率差距在1%左右。相反，在賓夕法尼亞、威斯康星、密歇根等北部地區，拜登以4%以上的差距占據優勢。

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