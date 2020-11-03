彩排場所搖身壹變成為演奏舞臺... 雖小卻回聲響亮的“仁春藝術廳”. November. 03, 2020 07:29. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 首爾藝術殿堂音樂堂地下的新演奏空間“仁春藝術廳”開業了。 仁春藝術廳座席數103席，面積350平方米，於8月28日完工。這裏原本是藝術殿堂音樂廳的彩排場所。去年，仁春獎學財團捐贈10億韓元，將其改成了演奏廳。座席是彗星產業捐贈的，具有自動除菌功能，在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)擴散的情況下，可以遵守防疫守則。另外還設置了只為仁春藝術廳而準備的新史坦威音樂會用大鋼琴(三角鋼琴)。 上月29日記者找到了這裏。男中音金基勛(音譯，下同)和女高音洪珠英為了兩天後舉行的藝術殿堂藝術捐贈音樂會，正在加緊時間練習。也許是因為空間不大，雖然放的是舒緩的歌曲，但壓倒性的聲音湧進耳朵裏，連細節也聽得清清楚楚。 2016年首爾國際音樂比賽的冠軍得主金基勛在演唱完作曲家申貴福譜曲的歌曲《臉》後，表示，“聲音很響亮，墻體不吸音，是適合唱歌的聲音。”負責鋼琴伴奏的金泉市立交響樂團常任指揮金成珍也說：“演奏者的聲音傳得很清楚，所以伴奏起來非常方便。”打開仁春藝術廳的門出來，寬闊的地下空間裏設有大廳(lobby)，因此演奏者與觀眾見面的時間也比較合適。 藝術殿堂音樂廳在1988年開館時，設有音樂廳和獨奏廳兩個演奏空間。2505個座位的音樂廳適合演奏大規模交響樂或合唱曲，而354個座位的獨奏廳是舉行小型室內樂和獨奏會的理想場所。2011年10月，最適合中等規模的室內樂音樂會的600個座位的IBK Chamber演奏廳開業了。因此，仁春藝術廳是該建築時隔9年之後新設的，總共第4個也是最小的演奏廳。 藝術殿堂是韓國代表性的古典音樂演出場所，因此很難獲得演奏機會。經常舉行獨奏會或獨唱會的獨奏廳去年創下了平均5.5比1的租賃競爭率。藝術殿堂期待，仁春藝術廳今後能為緩解如此高的競爭率提供幫助。另外，據說正在考慮給壹直以來很難獲得演奏機會的新人等機會的方案。演出時間也不局限在晚上，而是嘗試多樣的時間段。 本月10日至13日將舉行仁春藝術廳開館紀念慶典。10日將舉行韓國Festival Ensemble，11日將舉行長笛演奏家李藝林和合奏團Flex，12日將舉行金佳溫三重奏，13日將舉行鋼琴家安鐘道的音樂會。當初計劃9月舉行，但受新冠疫情的影響推遲了兩個月。 雖然小，但全新演出場地仁春藝術廳的面貌在YouTube頻道“GustavinoTube”上就可以看到。除仁春藝術廳外，藝術殿堂音樂廳對面的書法館最近也試營業了130個座席規模的未來藝術廳。該廳比仁春藝術廳稍微大壹點，不僅可以用於演出，還可以作為播放影像和教育節目、進行研討會等的多用途空間。

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