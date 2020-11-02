日媒：“韓國探詢日企征用賠償後再予以彌補方案的可行性”. November. 02, 2020 08:13. by 東京=常駐記者 朴亨俊、韓基載記者 record@donga.com、lovesong@donga.com. 日本《朝日新聞》10月31日報道稱，為了解決韓日矛盾的核心——強制征用受害者賠償問題，韓國政府向日本政府提出了“日本企業先賠償，韓國政府後全額彌補”的方案，但遭到了日本的拒絕。 《朝日新聞》援引韓日政府相關人士的話報道稱：“韓國政府非正式地向日本政府咨詢了日本企業先響應賠償，之後韓國政府全額彌補的方案。”但報道稱，“日本政府根據‘基於1965年韓日請求權協定，賠償問題已經得到解決’的基本立場，沒有答應這壹提議”。 據《朝日新聞》報道，青瓦臺今年以來以總統秘書室室長盧英敏為中心，討論了強制征用受害者賠償問題的解決方案。韓方以該構想在今年春天左右向日本政府試探，但日本政府回復說：“即使企業的支出得到彌補，（韓國）履行判決不會改變，因此不能答應。” 據外交界透露，去年日本當局也曾大致表示，如果將扣押的日本企業資產換成現金勢在必行，可以考慮韓國政府事後彌補的方案。但外交消息靈通人士稱，當時日本方面也有評價認為，“同樣是強行實行現金化，因此很難安撫日本輿論”。該消息靈通人士表示：“這是韓日當局之間在交換各種想法的過程中經常說的話”，“據我所知，（兩國）並不認為這是主要的解決之策。” 此前，韓國大法院（最高法院）在2018年10月和11月分別判決日本制鐵（原新日鐵鑄金）和三菱重工業向征用受害者賠償。兩家企業沒有響應，韓國法院扣押了兩家企業在韓國擁有的股份和專利權，正在辦理用於賠償的現金化手續。

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